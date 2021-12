Ende einer Tradition: Margrit Frühs Weihnachtsgeschichten

Ende einer Tradition Bevor die Leute sagen: «Jetzt könnte sie dann langsam aufhören» – Margrit Früh erzählt im Schloss Frauenfeld noch ein letztes Mal Weihnachtsgeschichten Margrit Früh sagt, jetzt sei es Zeit. Die ehemalige Direktorin des Historischen Museums Thurgau verzaubert diesen Heiligabend im Schloss letztmals mit ihren Weihnachtsgeschichten aus eigener Feder. 1993 nahm die Tradition ihren Anfang. Mathias Frei Jetzt kommentieren 24.12.2021, 04.10 Uhr

Margrit Früh vor dem Christbaum im Gerichtssaal von Schloss Frauenfeld, wo sie an Heiligabend ein letztes Mal Weihnachtsgeschichten erzählt. Bild: Tobias Garcia

Mit einem Weihnachtssäuli einer Metzgerei und dem zweiten Elefanten aus der Arche Noah hat alles angefangen. Und diesen Heiligabend endet die wundersam schöne Geschichte. Margrit Früh hat den Schalk im Nacken und dieses «feu sacré». Man könnte ihr stundenlang zuhören. Aber Früh ist im Sommer auch 80 Jahre alt geworden. «Es ist jetzt einfach Zeit», sagt sie. Zeit für ein letztes Mal Früh'sche Weihnachtsgeschichten am Nachmittag des Heiligabends. Sie sagt:

«Ich will aufhören, solange ich es noch gut machen kann.»

Das Schloss Frauenfeld im Winter. Bild: PD/Daniel Steiner

Vor allem aber bevor die Leute sagten: Jetzt könnte sie dann langsam aufhören. Margrit Früh macht es richtig, das Abtreten im Hoch. Ihre zwei Erzähl-Dreiviertelstunden diesen Heiligabend unter dem Titel «Magische Weihnachtsmomente» sind schon längst ausgebucht. Wo sich vor der Pandemie zweimal 70 bis 80 Besucherinnen und Besucher in den Gerichtssaal des Schlosses drängten, sind nun noch zweimal 30 Personen zugelassen. Aber eben, dieses Coronavirus. Und dann noch das Alter. Vielleicht sei es eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, aber 80 sei halt eine Grenze, bei der sich das Alter definitiv bemerkbar mache. «Doch ich kann mich in Sachen Gesundheit beileibe nicht beklagen.»

In der Thurgauer Verwaltung erste Frau in dieser Kaderposition

Früh war von 1977 bis 2001 Direktorin des Historischen Museums Thurgau, hat in dieser Zeit auch das Ittinger Museum in der Kartause begründet und lange geleitet. Im Rahmen einer Weihnachtsausstellung im Schloss Frauenfeld erzählte sie an Heiligabend 1993 erstmals Weihnachtsgeschichten vor Publikum. Ab 1995 lud sie jährlich dazu ein, eine Tradition ward geboren.

Ihre letzte Weihnachtsausstellung im Historischen Museum Thurgau im Schloss: Margrit Früh im Dezember 2000. Bild: Susann Basler

«Es sind junge Väter mit ihren Kindern gekommen, die mir schon als kleine Buben zugehört haben.»

Das freut Früh. In den ersten Jahren, sagt sie, habe sie stimmige Weihnachtsgeschichten aus der Literatur ausgewählt. 2000 wurde mehr daraus. In der Weihnachtssausstellung stand ein kleines Weihnachtssäuli. Das historische Dekorationsobjekt, mit Schlitten hintendran vielleicht 30 Zentimeter lang, hatte einer Metzgerei gehört. Die Ausführungen der Besitzerin des Säuli nahm Früh zum Anlass, eine Weihnachtsgeschichte darum herum zu erfinden.

Im Jahr darauf war Spielzeug ein Ausstellungsthema. Ein kleiner Bub fragte an einer Führung, wieso bei den Holzfiguren der kleinen Arche Noah der eine Elefant fehle. So schrieb Früh wieder eine eigene Weihnachtsgeschichte, «Wohin der Elefant aus der Arche ging». Und seither verfasst sie jedes Jahr zwei Weihnachtsgeschichten. Geschrieben in Hochdeutsch, frei erzählt in Mundart. Und zu Beginn der Dreiviertelstunde erzählt Früh jeweils die etwas ausgebaute Weihnachtsgeschichte der Geburt Jesu Christi. Denn es sei ihr wichtig, dass die Kinder diese Geschichte kennen würden.

Am Ende ein wenig Menschlichkeit

2005 erschien beim Huber Verlag eine mittlerweile vergriffene Sammlung von Margrit Frühs Weihnachtsgeschichten. Bild: Mathias Frei

Apropos Kinder: Man habe immer auch ohne Kinder kommen können, sagt Früh. Es sollte stets ein Anlass für Jung und Alt sein. Eltern oder Grosseltern hätten sich nie nur als Begleitpersonen fühlen müssen. Sie habe immer viele Stammgäste begrüssen dürfen.

«Ich hatte den Ehrgeiz, jedes Jahr neue Geschichten zu erfinden.»

Inspiration holte sie sich bei Objekten aus der Sammlung des Museums. Die mussten auch gar nicht weihnachtlich sein, meint sie lachend. Vielmehr behagte Früh auch das Skurrile. Und wichtig war ihr, dass die Geschichten mit einem positiven Gefühl endeten, mit ein wenig Menschlichkeit. Und so erfand sie Geschichten um einen Gärtrichter («der unbrauchbare Becher»), einen Leuchterfisch (ein Kerzenkronleuchter in Fischgestalt) oder eine mittelalterliche Sichel. Frühs Erzählungen sollten so sein, dass sie in die Zeit der jeweiligen Objekte passten. Auf jeden Fall seien die Geschichten im Laufe der Jahre immer realistischer geworden.

Ihr Stammcafé im Rhyhof ist nicht mehr

Seit Früh ihren Direktionsposten 2001 aufgegeben hat, wirkt sie als freischaffende Kunsthistorikerin, entweder zu den Kachelöfen oder zu den Kartäusern.

«Das sind meine beiden Pole.»

Das Café Hirt im Rhyhof war Margrit Frühs Stammlokal, ist aber nicht mehr. Im Bild die letzten Betreiber Markus und Rosmarie Hirt. Bild: Donato Caspari (26. April 2019)

Werktags nimmt sie sich seither vormittags Schreibzeit. Lange Jahr traf man sie dafür jeweils von 7.30 Uhr eine Stunde lang im Café Hirt im Rhyhof an. Das Café ist aber nicht mehr, Früh nimmt nun mittlerweile ab 8 Uhr im Einkaufszentrum Passage bei Nafzger Platz. In dieser Schreibzeit entstanden auch ihre Weihnachtsgeschichten. «Am Anfang musste ich mir jeweils einen Schupf geben», sagt sie. Den Vortrag übt sie murmelnd beim Spazieren. Früher hätten die Leute wohl gedacht: Die spinnt doch. Heute nehme man an, dass sie am Telefonieren sei. Sie lacht herzlich. So herzlich, wie sie eben ist, diese Margrit Früh.

