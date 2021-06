Ende einer Abteilung Die letzte Abschlussfeier: An der Kanti Frauenfeld ist die Handelsmittelschule nach 108 Jahren schon bald Geschichte Immer weniger Schülerinnen und Schüler haben an der Kanti die HMS besucht. Das liegt am attraktiven Lehrstellenmarkt und der Umgestaltung der dualen Berufsbildung. Die im Thurgau einzigartige Abteilung war lange ein Erfolgsmodell – «für jene, die noch nicht soweit waren». Mathias Frei 21.06.2021, 16.40 Uhr

Eine Frauenfelder Handelsdiplomklasse im Jahr 1950. Bild: PD

Hundert Prozent Erfolgsquote: Vom ersten Jahrgang der damaligen Handelsschule an der Kanti Frauenfeld bestanden alle sieben Prüflinge. Das war 1917. Die Abteilung wurde 1913 erstmals geführt. Das ist nun 108 Jahre her. Diesen Freitag geht die letzte Abschlussfeier der Handelsmittelschule über die Bühne. Wie viele der zehn Absolventen reüssiert haben, ist noch nicht bekannt. Im Kanton Thurgau gab und gibt es die Handelsmittelschule nur an der Kanti Frauenfeld. Ein Erfolgsmodell über lange Jahre, das 2014 im Rahmen der Leistungsüberprüfung der kantonalen Verwaltung zum Politikum wurde und mittlerweile Auslaufmodell ist.

Ein Sprungbrett für die Karriere

Die HMS – so die Abkürzung der Handelsmittelschule – macht Leute. Zum Beispiel den SRF 3-Radiomoderator Julian Thorner. Der Heimweh-Frauenfelder schloss den schulischen Teil an der Kanti im Jahr 2006 ab. Er sagt:

«Das war mitunter die schönste Zeit meiner Jugend.»

Julian Thorner, SRF 3-Radiomoderator, Heimweh-Frauenfelder und HMS-Absolvent. Bild: Urs Bucher

Das obligatorische Jahrespraktikum absolvierte er bei einer Rückversicherung. Später studierte er an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich Business-Communication. Thorner ging in den Journalismus. Heute ist er eine bekannte Stimme bei SRF 3, war auch schon bei Produktionen des Schweizer Fernsehens mit von der Partie. Seine Eltern hätten ihn zum Glück gezwungen. Heute ist er ihnen dafür dankbar.

«Die HMS war ein Sprungbrett für mich.»

Hätte es die HMS nicht gegeben, hätte er wohl versucht, eine der ganz raren Lehrstellen als Dokumentations- und Informationsassistent (Bibliothekar) zu bekommen. Thorner sagt, die Handelsmittelschule sei optimal gewesen für Leute wie ihn. «Wenn man noch nicht genau weiss, was man machen will.» Der heute mit seiner Familie in Zürich lebende Journalist erinnert sich noch lebhaft an seine drei Jahre an der Kanti zurück. Just als er 2003 begann, feierte die Kanti ihr 150-jähriges Bestehen mit einem rauschenden Fest.

«Für einige aus meiner Klasse, natürlich nicht für mich, war der Arrest bei kleineren Vergehen ein Dauerthema.»

Er sei damals in eine fussballverrückte Klasse gekommen. Und er als Handballer musste einfach immer ins Goal.

Von 40 und mehr pro Jahrgang auf zuletzt zehn Schülerinnen und Schüler

Aus persönlicher Sicht bedauert Thorner das Ende der Handelsmittelschule. Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen sei der Entscheid aber nachvollziehbar. Die Zahlen sind ein Fakt. Kanti-Prorektor Oliver Szokody sagt:

«Als ich 2012 an die Kanti kam, führte die HMS pro Jahrgang zwei gut gefüllte Klassen.»

Roger Stöcker, aktueller Abteilungsleiter der HMS, mit Schülern. Bild: PD

Das bedeutet: 40 und mehr pro Jahrgang. Die Klasse 4h, die nun abschliesst, besteht noch aus zehn Schülerinnen und Schülern. Wie Peter Giger, Lehrer für Geschichte und Deutsch an der Kanti, in seinen Notizen zur Geschichte der HMS festhält, war die Handelsschule bereits kurz nach ihrer Einführung 1913 beliebt, auch bei jungen Frauen. Die Zahlen blieben lange konstant mit einer gut gefüllten Klasse pro Jahrgang. Einen regelrechten Boom erlebte die HMS mit Einführung einer Berufsmatura auf das Schuljahr 1994/95. Ab dann mussten immer wieder auch zwei Klassenverbände pro Jahrgang geführt werden.

Oliver Szokody, Prorektor Kanti Frauenfeld. Bild: PD

Prorektor Szokody führt die rückläufigen Schülerzahlen auf die Umgestaltung der Berufsbildung zurück. Es gibt heutzutage andere Wege. Die HMS kann man mit einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis oder eben mit der Berufsmaturität abschliessen. Szokody sagt: «Die HMS war für jene, die noch nicht soweit waren, lange ein guter Weg.»

Schon ab 1857 eine merkantile Unterabteilung

Das Ende der HMS war mit einer Medienmitteilung des Amts für Mittel- und Hochschulen im Mai 2017 besiegelt. Dort hiess es: «Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat beschlossen, die Klassen der Handelsmittelschule (HMS) an der Kantonsschule Frauenfeld auslaufen zu lassen und ab Schuljahr 2018/19 keine erste HMS-Klasse mehr zu führen.» Als Grund wird der Schülerrückgang angegeben.

«Waren es im Jahr 2010 noch 141 Schülerinnen und Schüler, welche die HMS besuchten, sank diese Zahl im Jahr 2015 auf 74.»

Der attraktive Lehrstellenmarkt wirke sich nachteilig für die schulisch organisierte HMS aus. Hinzu komme, dass mit der HMS-Reform per 2011/12 eine Angleichung an die duale Berufsbildung erfolgt sei.

Violette Ballons auf der Türmli des Kanti-Altbaus am Frauenstreiktag am 14. Juni 2019. Bild: Andrea Stalder

Laut Chronist Peter Giger liegen die Ursprünge der HMS weit vor ihrer Einführung 1913. Schon ab 1857 wurde eine merkantile Unterabteilung in der Industrieschule, der zweiten Abteilung neben dem Gymnasium, geführt. Wichtig war im 20. Jahrhundert dann die eidgenössische Anerkennung im Jahr 1936. Die Handelsschule wurde 1985 zur neuen Handelsmittelschule, inklusive Anpassungen bei der Stundentafel.