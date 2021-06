Restauration der Kirche Gündelhart ist abgeschlossen

Ende der Bauarbeiten Der Heilige Mauritius lächelt wieder: Nach der Restaurierung erstrahlt auf dem Seerücken die Kirche Gündelhart in neuem Glanz Die letzte grössere Sanierung der Kirche, die zu katholisch Homburg gehört, ging in den Jahren 1973/74 vonstatten. Bei der aktuellen Renovation zeichnete der bekannte Restaurator Rolf Zurfluh verantwortlich. Das Projekt kostete 66'000 Franken. Margrith Pfister-Kübler 17.06.2021, 04.20 Uhr

Restaurator Rolf Zurfluh und Beat Tischhauser, Präsident der katholischen Kirchgemeinde Homburg, vor der Kirche Gündelhart. Bild Margrith Pfister-Kübler

Der Kirchenpatron, der Heilige Mauritius, wirkt wie auferstanden in seinen frischen Farben, und in seinem Gesicht ist ein Lächeln zu entdecken. Oder ist es ein Schmunzeln? Denn die Restaurierung der Kirche Gündelhart ist abgeschlossen. Die Baugerüste sind wieder abmontiert.

Sie blicken zufrieden drein: Beat Tischhauser, Präsident der katholischen Kirchgemeinde Homburg, und der renommierte Restaurator Rolf Zurfluh aus Helsighausen, der zum Beispiel die Hauskapelle des Salvatorianer-Ordens nahe dem Vatikan gestaltet hat.

«Auch wenn die Gündelharter Kirche klein ist, es ist eine Kirche und keine Kapelle, wie viele meinen.»

Das präzisiert Kirchenpräsident Beat Tischhauser. Der Kirchenbehörde sei es ein grosses Anliegen, dass dieses Bijou von einer Kirche gepflegt und gehegt wird.

Mauritius 1949 von Karl Peterli gemalt

Die ersten Analysen für die Restaurierungsarbeiten machte Zurfluh im Februar. Der Heilige Mauritius war nur noch schemenhaft erkennbar. Er erklärt:

«Hier gab es sehr viel Algenbefall. Wir sind im Grünen.»

Mauritius auf der Fassade. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Gestartet wurde mit den Arbeiten an der Fassadenhülle und am Heiligen Mauritius im April bei schönem Wetter. Für die speziellen Mineralfarben waren jeweils zwölf Stunden Trockenzeit und Temperaturen von mindestens fünf Grad nötig. Der Kalkanstrich der Aussenwände wurde mit der Bürste gelegt, immer «im Kreuzgang», so Zurfluh in der Fachsprache. Also übers Kreuz wird der Kalk verstrichen. Das Aussenbild oberhalb des Kircheneingangs, der heilige Mauritius, wurde 1949 von Karl Peterli aus Wil gemalt. Bei der Aussenrenovation der Fassade im Jahr 1975 wurde am Bild des heiligen Mauritius nichts gemacht, so Kirchenpräsident Tischhauser. Jetzt dagegen wurde es retuschiert, also neu mit Farbe berührt. Zurfluh sagt:

«Mich freut es sehr, dass ich diese Arbeit an diesem speziellen Ort machen durfte.»

Die Kosten liegen gemäss Tischhauser bei 66'000 Franken. Finanziert wird alles durch die Kirchgemeinde Homburg, die Denkmalpflege und durch einen Zustupf aus dem Legat Engeler.

Patron der Rebstöcke Der Heilige Mauritius war Anführer der sogenannten Thebaischen Legion, die vorwiegend aus Christen aus dem oberen Ägypten bestand. Das in den Jahren um 300 erfolgte Martyrium der drei Anführer Mauritius, Exsuperius und Candidus sowie zahlreicher Gefährten unter dem Tetrarchen (Vier-Kaiser-System) Maximian Herkuleus gilt als historisch belegt. Historisch umstritten ist jedoch, ob eine ganze Legion den Märtyrertod fand. Die Wirkungsstätten des Heiligen Mauritius liegen in Ägypten, Frankreich und der Schweiz. Gestorben ist er um 300 in Aganum (CH). Sein Patronat ist breit gefächert: Wallis, Färber, Glasmacher, Kaufleute, Messer- und Waffenschmiede, Soldaten, Tuchweber, Wäscher, Rebstöcke, gegen Religionsfeinde, gegen Epilepsie, Gicht, Ohrenkrankheiten und Pferdekrankheiten. (kü)

Wenn die Kirche nach hinten absackt

Die Geschichte der Kirche Gündelhart liest sich wie ein Roman. «Um 1523 wurde Gündelhart eine eigene Pfarrei, indem sie sich aus dem Pfarrverband Pfyn löste. Die diesbezügliche Urkunde ist das älteste Dokument im Pfarrarchiv Gündelhart», schreibt Peter Schoch, Archivar der Kirchgemeinde Gündelhart, in seinen Aufzeichnungen aus dem Jahre 2016. Heute gehört die einst selbstständige Kirchgemeinde Gündelhart zur Kirchgemeinde Homburg. Schoch berichtet auch von einem Riss, der sich im hinteren Drittel quer über die Decke und die Seitenwände hinunterzieht.

«Das kommt wie bei den meisten Kirchen daher, dass die Kirchenbesucher sich hinten platzieren und so mit den Jahren die Kirche hinten zum Absacken gebracht wird.»

Im Kunstdenkmäler-Band VI des Kantons Thurgau von Alfons Raimann und Peter Erni ist festgehalten, dass das erste Gündelharter Gotteshaus um 1300 gestanden haben muss. Stiftungen kurz nach 1650 lassen für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts eine grössere Bautätigkeit vermuten. Um 1734 liess die Urner Familie Beroldingen, die das Schloss Gündelhart gekauft hatte, die Kirche barockisieren.

1973/74 unter Bundesschutz gestellt

Im Innern der Kirche prangt auf der Stuckdecke eine heraldische Bemalung mit der Jahreszahl 1734 und dem Wappen von Beroldingen und seiner Frau, einer Roth von Schreckenstein, ein ursprünglich aus Ulm stammendes Patriziergeschlecht. 1973/74 wurde das Bauwerk umfassend restauriert und unter Bundesschutz gestellt. Architekt war Hermann Schmidt, Sirnach, als Denkmalpfleger wirkte Jürg Ganz. Restaurator Zurfluh sagt:

«Die Kirche Gündelhart ist ein Kleinod. Es lohnt sich, ihre Geschichte im Detail zu studieren.»