Eltern erstatten Anzeige: Maskenpflicht an Thurgauer Schulen beschäftigt die Justiz

Maskenpflicht an Thurgauer Schulen polarisiert: Vater fordert Gefährdungsbeurteilung, Lehrer treten aus Berufsverband aus

Seit Montag gilt an Thurgauer Sekundarschulen eine Maskenpflicht für Lehrer und Schüler. In Ermatingen ist ein Lehrer mit einem Brief an die Schule gelangt, mit dem er unter Androhung von Konsequenzen eine Risikovorsorge fordert. Der Musterbrief für dieses Schreiben stammt aus Deutschland.