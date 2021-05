Elias Haffter - Ein Frauenfelder Reiseblogger aus dem 19. Jahrhundert

Die Vorstellung von Haffters Schaffen fand im Rahmen der Kurzreferatsreihe «Museumshäppli» statt, zu der das Historische Museum im Schloss Frauenfeld regelmässig einlädt. Das nächste «Häppli» wird interessierten Besuchern am 24. Juni serviert. Es trägt den Namen «Game over» und dreht sich darum, weshalb 1900 einige Kinder spielen sollten, andere wiederum nicht. Am 29. Juni geht es um kunstvolles Klöstergestühl im Kloster St. Katharinental. Und am 26. August geht es um «Sprechende Wände», also um die Ostschweizer Tapetenkultur. (red)