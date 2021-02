Elektromobilität «Die Stadt scheint grossen Nachholbedarf zu haben»: Frauenfelder CH-Gemeinderäte haben Fragen zur Ladeinfrastruktur Mit ihrer Einfachen Anfrage halten die CH-Gemeinderäte Peter Hausammann und Anita Bernhard-Ott fest, dass es für die Elektromobilität ein dichtes Netz an «Stromtankstellen» brauche. Hierzu haben sie mehrere kritische Fragen an den Stadtrat. Rahel Haag 02.02.2021, 16.20 Uhr

Eine Stromtankstelle in Bischofszell. Bild: Donato Caspari

(4. Dezember 2018)

«Wie viele öffentliche Ladestationen gibt es in der Stadt? Und ist der Stadtrat der Auffassung, das genüge?» Diese und acht weitere Fragen stellen die Frauenfelder CH-Gemeinderäte Peter Hausammann und Anita Bernhard-Ott in ihrer Einfachen Anfrage mit dem Titel «Ladeinfrastruktur Elektromobilität in Frauenfeld». Sie datiert vom 20. Januar.