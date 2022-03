Der Kanton Thurgau hat jetzt mehr als 285'000 Einwohner

Einwohnerstatistik Im Thurgau leben 285'000 Menschen: Das Wachstum hat sich leicht abgeschwächt Am meisten zugelegt hat der Bezirks Kreuzlingen: Mittlerweile wohnen hier über 50'000 Personen. Vor allem Gemeinden in der Nähe der Stadt Kreuzlingen sind auf Wachstumskurs. Deutlich zugenommen hat auch die Zahl der älteren Menschen. Seit über zehn Jahren steigt die Zahl der über 65-Jährigen Jahr für Jahr um 3 Prozent. 10.03.2022, 16.30 Uhr

Seegemeinden wie Bottighofen sind beliebt. Im Bild die Taufe eines Katamaran. Bild: Andrea Stalder

Ende 2021 wohnten 285'212 Menschen im Thurgau. Dies sind über 3100 Personen mehr als 2020. Die Wachstumsrate von 1,1 Prozent liegt etwas tiefer als in den beiden Vorjahren (+1,2%), «ist aber nach wie vor stattlich», wie es in einer Mitteilung der kantonalen Dienststelle für Statistik heisst.

Bodensee-Gemeinden bei Kreuzlingen sind sehr beliebt

Der Bezirk Kreuzlingen hat am meisten neue Einwohnerinnen und Einwohner gewonnen (+1,4%; +693 Personen). Mittlerweile wohnen über 50000 Personen im Bezirk Kreuzlingen. Vor allem Gemeinden in der Nähe der Stadt Kreuzlingen sind auf Wachstumskurs: 2021 stieg die Einwohnerzahl in Bottighofen (+8,4%), Tägerwilen (+2,6%) und Ermatingen (+2,5%) deutlich. In den Bezirken Arbon, Münchwilen und Weinfelden lag das Wachstum im kantonalen Durchschnitt (je +1,1%). Etwas moderater fiel das Plus im Bezirk Frauenfeld aus (+0,9%).

Unter den sechs Thurgauer Städten nahm die Bevölkerung 2021 in Arbon (1,7%) und Romanshorn (1,3%) am kräftigsten zu. In Frauenfeld blieb die Bevölkerungszahl 2021 mit 25816 Personen fast unverändert.

Geringeres Wachstum der ausländischen Bevölkerung

Das Wachstumstempo wird im Wesentlichen durch die Zuwanderung aus dem Ausland bestimmt. Im Jahr 2021 nahm die ausländische Bevölkerung um 2,1 Prozent oder rund 1500 Personen zu. 2020 betrug das Plus 2,6 Prozent (2020), 2019 lag es bei 2,5 Prozent. Ende 2021 wohnten gut 72'700 ausländische Staatsangehörige im Thurgau. Der Zuwachs der deutschen Staatsangehörigen ist seit einigen Jahren stabil bei gut 2 Prozent. 2021 betrug die Zunahme 2,3 Prozent oder 550 Personen. Sie sind die Ausländergruppe, die absolut gesehen am stärksten zulegt. Neben den Deutschen stieg die Zahl der Staatsangehörigen aus Polen (+200 Personen), Italien (+150), Slowakei (+110) und Ungarn (+110) ausgeprägt, aber etwas geringer als in den Vorjahren.

Ende 2021 wohnten rund 1600 Schweizer und Schweizerinnen mehr im Thurgau als 2020. Die Bevölkerung schweizerischer Nationalität nimmt seit 2017 um jährlich 0,8 Prozent zu. Dabei spielen Einbürgerungen eine gewichtige Rolle.

Immer mehr Seniorinnen und Senioren

Die Zahl der älteren Menschen nimmt deutlich zu. Seit über zehn Jahren steigt die Zahl der über 65-Jährigen Jahr für Jahr um 3 Prozent. Dies war auch 2021 der Fall (+3,1%; +1600 Personen). Die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter (20- bis 64-Jährige) nahm wesentlich langsamer zu (+0,4 %; +700 Personen); das Wachstum dieser Bevölkerungsgruppe wurde unter anderem durch die Abnahme der jungen Personen im Erwerbsalter (20- bis 30-Jährige) gebremst (-2,2%; -750 Personen). Die Zahl der unter 20-Jährigen ist dank Geburten und Zuzügen weiter gestiegen (+1,5%; +860 Personen). (red)