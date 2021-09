TKB-Fitnesspark Fit 21 in Sirnach ist eröffnet

Einweihungsfest «Fit 21» steht an einem «sagenhaft schönen Ort»: Der Fitnesspark in Sirnach ist eröffnet Am Samstagvormittag eröffnete die Thurgauer Kantonalbank (TKB) den dritten Fitnesspark seiner Art in Sirnach. Dies zu Ehren ihres 150-Jahr-Jubiläums. Christoph Heer 20.09.2021, 04.15 Uhr

Drohnenbild des TKB-Fitnessparks Fit 21. Am Samstag, 18. September, wurde er eingeweiht.

Bild: Reto Martin

Auf dem Sportplatz Grünau, nördlich des Fussballplatzes, wird der TKB Fitnesspark «Fit 21» eröffnet. Dieser sieht sich als ideale Ergänzung zum bereits vielfältigen Sport-Angebot in der Gemeinde und wird von der Thurgauer Kantonalbank gesponsort. An der Eröffnung ist der Besucheraufmarsch riesig.

Es ist die Thurgauer Kantonalbank (TKB), die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert und sich daher entschlossen hat, in jedem der fünf Thurgauer Bezirke einen Fitnesspark zu realisieren. «Hier in Sirnach steht der ‹Fit 21› wirklich an einem sagenhaft schönen Ort», sagt Regierungspräsidentin Monika Knill eingangs der Eröffnungszeremonie am Samstag.

Nach Weinfelden und Kreuzlingen ist der Hinterthurgauer Fitnesspark der dritte seiner Art, der fertiggestellt und eröffnet wird. An sieben Cross- und Cardiogeräten sowie an deren sechs für koordinatives Training können gut 80 unterschiedliche Sportübungen gemacht werden. «Kraft, Ausdauer und Koordination stehen im Mittelpunkt», sagt Tobias Hilpert, Mitglied der TKB-Geschäftsleitung. Die Geräte seien ausgelegt für Sportler jeden Alters. Eine Sitzbank und ein Wasserspender runden das Angebot auf dem 233 Quadratmeter grossen Park ab.

Geöffnet wird dieser täglich von 6 Uhr bis 22 Uhr sein. Ob man Gemeindepräsident Kurt Baumann hier in Zukunft antreffen wird, weiss man noch nicht. Er sagt jedenfalls:

«Die Eröffnung ist für mich wie Weihnachten. Ein Glückstag, wenn man ein so wunderbares Geschenk erhalten darf.»