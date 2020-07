Steckborn war einst Ziel berühmter Künstler Der Museumsverein Steckborn zeigt eine Sonderausstellung über die Sommernachtsspiele der 1950er-Jahre. Margrith Pfister-Kübler 05.07.2020, 17.30 Uhr

1950 auf der Bühne der Steckborner Sommernachtsfestspiele: das Singspiel «Im weissen Rössel» . Bild: PD/alt-steckborn.ch

Legendär waren sie schon, jetzt sind sie Thema einer Sonderausstellung: die Steckborner Sommernachtsfestpiele der 1950iger-Jahre. Für den Museumsverein hat Kurator René Labhart im Turmhof ehrenamtlich alles zusammengetragen, was er aufspüren konnte: Von «Weisses Rössl» über «Land des Lächelns» bis zur «Lustigen Witwe».

An der Ausstellungseröffnung am Samstag zeigte sich: Seine Tafeln bieten fundierte Informationen und das Vergnügen, einzutauchen, in eine Zeit, als Steckborn das Ziel berühmter Künstler war, darunter das Salzburger Ballett. Im Museum wurde gar ein Mini-Kinosaal eingerichtet. Gezeigt wird ein Film mit Interviews durch den damals noch jugendlichen Lokalfernsehpionier Martin Hess mit den Organisatoren bis zu den Originalteilnehmern. Da wird mit Witz und Charme aufgezeigt, wie die Steckborner Vereine wirkten, um die Sommerfestspielbesucher – je nach Wetter 15 bis 18 Aufführungen – zu beglücken.

3000 Einwohner zählte in jener Zeit Steckborn, 3000 Besucher kamen zu den einzelnen Aufführungen. Die Künstler logierten bei Privaten in Steckborn oder im einstigen «Schweizerland», heute «Romantica». Und wenn der Turnverein wegen des schlechten Wetters auf seinen Würsten sitzen blieb, gingen die Turner damit hausieren.

Hans Minder, Sonnenhofwirt, Vater des späteren Gemeindeammanns Edi Minder, sagt im Film: «Diese Operetten waren beste Reklame für Steckborn. Es war immer Betrieb bis in die Morgenstunden.» Allerdings: Finanziell rechneten sich die Festspiele nicht immer, was zum Ende führte.

Ernst Füllemann (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Vor der Ausstellungseröffnung führte Ernst Füllemann, Präsident ad interim, zügig durch die 84. GV im Schulhaus Hub. Einstimmig bewilligt wurden Jahresbericht, Rechnung 2019 mit 18000 Franken Verlust, Budget 2020 mit 5000 Franken Verlust. Neu in den Vorstand wurde Markus Stebler gewählt. Für 15 Vorstandsjahre wurde Heidi Utz geehrt und verabschiedet.

«Wir sind gespannt, wann endlich Geld fliesst vom kantonalen Kulturamt», sagte Füllemann. Das Steckborner Museum gelte schliesslich als «ausserordentlicher Lernort», und bei staatlichen Museen sei Unterstützung kein Problem.