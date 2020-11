GV der Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt: Einsprache blockiert Neubau im Schollenholz Frauenfeld Coronaeffekte: Die 83. Generalversammlung der Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt fand ein halbes Jahr später statt. Nur 24 Genossenschafter kamen. Viola Stäheli 15.11.2020, 16.50 Uhr

Präsident Marcel Epper leitet die Versammlung. (Bild: Viola Stäheli)

«Die Entschuldigungen zähle ich diesmal nicht auf», sagt Marcel Epper, Präsident der Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt Frauenfeld. Nur 24 Genossenschafter nehmen an der 83. Generalversammlung teil – normalerweise sind rund 70 anwesend. Sowieso ist wegen Corona alles etwas anders: Statt normalerweise im Mai treffen sich die Genossenschafter in diesem Jahr im November, und das gemeinsame Abendessen fällt aus, aber immerhin kann die Versammlung stattfinden und das Jahr 2019 endlich zum Abschluss gebracht werden.

«Wir müssen uns bezüglich des Neubauprojekts in der Siedlung Schollenholz weiterhin gedulden», sagt Epper. Die Stadt Frauenfeld hatte der Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt bereits am 25. Juni 2019 die Baubewilligung erteilt, allerdings haben die unmittelbar betroffenen Nachbarn Rekurs beim Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgaus eingereicht. Dieser Rekurs wurde am 27. August 2020 abgewiesen. Gegen diesen Entscheid erhoben die Nachbarn wiederum Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgaus, das Verfahren ist derzeit hängig. «Es ist ärgerlich, dass der Baubeginn weiterhin nicht möglich ist. Aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass das Projekt in der Siedlung Schollenholz realisiert werden kann. Wir müssen aber damit rechnen, dass der Spatenstich frühestens im Frühling 2021 erfolgen kann», sagt Epper.

Dafür konnten in der Siedlung Eichholz alle Renovationsarbeiten abgeschlossen werden: Insgesamt sind 84 Küchen und 21 Bäder saniert worden. Die definitive Bauabrechnung belief sich auf knapp drei Millionen Franken, womit es zu keiner Kostenüberschreitung gekommen ist. «Die Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt steht finanziell weiterhin gut da», sagt Kassier Titus Moser. Im Vorjahr 2018 wurde ein Betrag von knapp 4,5 Millionen in den Liegenschaftsunterhalt investiert, im Jahr 2019 waren es mehr als 5 Millionen. «Wir haben einen schönen Jahresgewinn von 536000 Franken. Dieser ist etwas tiefer als im Jahr 2018, als wir rund eine Million mehr erwirtschaftet haben», sagt Moser. Nebst den höheren Unterhaltskosten liegt der Grund hierfür auch in tieferen Mietzinseinnahmen. «Wir haben den Mietern in der Siedlung Schollenholz aufgrund des geplanten Neubauprojekts bereits gekündet, weshalb nun eine Einbusse auszumachen ist.»

Die Gewinnverwendung wurde vom Vorstand folgendermassen vorgeschlagen: 21'000 sollten in die Ausrichtung der Dividende und gut 5 Millionen in die Reservefonds fliessen. Die Genossenschafter nahmen diesen Vorschlag einstimmig an.