Einsparungen bis zu 70 Prozent: Die Post beleuchtet das Paketzentrum in Frauenfeld nachts mithilfe von Wärmebildkameras

Das Paketzentrum im Frauenfelder Juch erstreckt sich über eine Fläche von rund 73'000 Quadratmetern, was einer Gösse von zirka zehn Fussballfeldern entspricht. Pro Stunde werden in der «Drehscheibe der Ostschweiz» 25'000 Pakete verarbeitet, an Spitzentagen sind es bis zu 440'000. Entstanden ist das Päcklizentrum 1999 für 100 Millionen Franken, vor allem wegen der Anbindung an Autobahn und Bahngleise. Zwei weitere Paketzentren dieser Grösse betreibt die Post in Härkingen SO und Daillens VD. Seit dem Ausbruch der Coronapandemie steigt die Päckliflut weiter an, weshalb die Post Anfang November vier regionale Paketzentren in Untervaz GR, Vétroz VS, Cadenazzo TI und Ostermundigen BE in Betrieb genommen hat. (sko)