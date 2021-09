Einkaufstourismus: Positive Reaktionen auf Ständeratsentscheid

Einkaufstourismus «Es wird niemand bevormundet, der Einkauf im Ausland bleibt weiter möglich»: Politiker wollen die Konsumenten zum Einkaufen in der Schweiz bewegen Der Entscheid des Ständerats, den Einkaufstourismus durch eine Senkung der Zollfreigrenze unattraktiver zu gestalten, kommt in der Ostschweiz gut an. Das zeigen Reaktionen aus Politik, Detailhandel und Gewerbe. Wann die Vorlage kommt und ob sie eine Chance hat, ist noch unklar. Fest steht: Es bleiben Zweifel an der Wirksamkeit. Hans Suter, Gabriela Schmid und Adrian Vögele 22.09.2021, 19.31 Uhr

Ob Konstanz, Singen oder Vorarlberg: Die tiefen Preise und der harte Franken locken zuhauf Schweizer Einkaufstouristen an. Obendrauf wird den Schweizer Kunden die ausländische Mehrwertsteuer rückerstattet, während sie in der Schweiz von einer Steuerfreigrenze bis 300 Franken profitieren. Das Nachsehen haben der Detailhandel und die Staatskasse auf der Schweizer Seite.

Mit zwei Standesinitiativen aus den Kantonen St.Gallen und Thurgau soll dagegen angekämpft werden. Die Forderung: Insbesondere zur Stärkung des Schweizer Detailhandels soll die 300-Franken-Freigrenze bei der Mehrwertsteuer aufgehoben werden. Der Ständerat stimmte den Vorstössen am Dienstag im zweiten Anlauf überraschend deutlich zu. Nun muss der Bundesrat zumindest einen konkreten Versuch starten, den Einkaufstourismus einzudämmen.

Der grüne Nationalrat Kurt Egger ist der geistige Vater der Thurgauer Standesinitiative. Er hatte den Vorstoss damals im Grossen Rat lanciert. Nach dem Ja des Ständerats sei nun klar: «Der Bundesrat muss das Problem mit der Mehrwertsteuer-Freigrenze anpacken.» Natürlich lasse sich damit der Einkaufstourismus mit seinen Begleiterscheinungen – etwa dem starken Verkehr an der Grenze – auch in Zukunft nicht verhindern. «Aber es ist zumindest ein Beitrag, um diesen zu reduzieren. Die Konsumenten im Inland und das hiesige Gewerbe sollen nicht länger steuerlich benachteiligt werden.» Das Argument von Finanzminister Maurer, die Aufhebung der Freigrenze sei administrativ zu aufwendig, sei «lächerlich», sagt Egger. «Heute lässt sich das mit digitalen Mitteln durchaus umsetzen.» Es sei auch unnötig, dass die Zollverwaltung flächendeckende Kontrollen im Personenverkehr durchführe und jeden Kofferraum öffne. «Stichproben genügen völlig.»

Diese zusätzlichen Kontrollen könne sich die Schweiz finanziell problemlos leisten, so Egger. Schliesslich werde der Bund massgeblich mehr Steuereinnahmen generieren, die ihm heute wegen der 300-Franken-Freigrenze entgehen. Egger nimmt allerdings an, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis der Bundesrat eine konkrete Lösung vorlegt. Im Hintergrund habe sich die Zollverwaltung stark gegen die Aufhebung der Freigrenze gewehrt. «Das habe ich bereits als Kantonsrat festgestellt, als ich die Standesinitiative hier in Bern vertrat.»

«Ich bin sehr zufrieden, dass der Ständerat den Standesinitiativen aus dem Thurgau und St.Gallen gefolgt ist und endlich auch das Anliegen von alt Nationalrat Markus Hausammann (SVP/TG) aufgenommen hat», sagt der Thurgauer SVP-Nationalrat Manuel Strupler. Der Weinfelder Gartenbauunternehmer glaubt allerdings, dass der Preisunterschied zum nahen Ausland durch die tieferen Löhne und andere Vorschriften erhalten bleiben wird. «Zumindest aber soll der Mehrwertsteuer-Vorteil gegenüber der Schweiz nicht auch noch dazukommen», sagt er. «Gerade auch bei den Lebensmitteln ist es für mich stossend, dass man an die Schweizer Produzenten immer höhere Anforderungen stellt, dann aber günstig im Ausland einkauft.»

Würden die Konsumenten durch die Senkung der Zollfreigrenze aber nicht bevormundet? «Nein! Es wird niemand bevormundet, der Einkauf im Ausland bleibt weiter möglich», sagt Strupler. «Es ist aber nicht richtig, dass der Einkauf im Ausland auch noch mit dem Erlassen der Mehrwertsteuer belohnt wird.» Es sei längst an der Zeit, hier Steuergerechtigkeit herzustellen.

Bei der Detailhandelsvereinigung TGshop kommt der Entscheid aus Bern gut an. «Ich freue mich sehr, dass nach verschiedensten Anläufen jetzt dieser politische Erfolg gelungen ist und danke im Namen der Thurgauer Fachgeschäfte allen, die mitgeholfen haben», heisst es in einem Statement von Präsident Matthias Hotz. Zugleich bekräftigt er die Forderung: «Der Bundesrat sollte dieses deutliche Anliegen auf Beseitigung der stossenden steuerlichen Ungleichbehandlung von Einkäufen im In- und Ausland nun endlich zweckmässig umsetzen.»

Lässt sich der Einkaufstourismus dadurch tatsächlich in den Griff kriegen? «Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung», sagt Hotz. «Wenn die Steuervorteile für Auslandeinkäufe eingedämmt werden können, wird unser lokaler Detailhandel konkurrenzfähiger, damit werden Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten und zudem ein umweltschädlicher langer Einkaufsweg eingedämmt.» Wäre das aber nicht eine Bevormundung der Konsumentinnen und Konsumenten? Hotz verneint. «Es geht hier einzig um eine faire steuerliche Gleichbehandlung des Einkaufs über die Grenze mit den Einkäufen im Inland und damit um keinerlei Bevormundung.»

«Sehr zufrieden» ist auch Hansjörg Brunner, Präsident des Thurgauer Gewerbeverbandes. «Es ist ein überaus positives Signal aus Bern und zeigt, dass sich Einsatz lohnt.» Besonders freut ihn das deutliche Resultat. «Endlich wird konkret etwas gegen die Benachteiligung des Schweizer Detailhandels unternommen.» Nun erwartet er eine schnelle Lösung gegen die «staatlich geförderte Wettbewerbsverzerrung». Eine Bevormundung der Konsumenten sieht Brunner bei der Senkung der Zollfreigrenze nicht. «Es muss doch allen klar sein, dass wir die Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Schweiz nicht gefährden dürfen. Der Franken wird in der Schweiz verdient und soll bitte auch bei uns ausgegeben werden.»

«Ein positives Signal», nennt Andreas Haueter, Präsident Gewerbe Kreuzlingen, den Entscheid aus Bern gegenüber dem Portal «FM1today». Er weiss, dass sich damit die Situation für die grenznahen Geschäfte nicht von heute auf morgen verbessert. «Wie es sich entwickelt, wird sich zeigen.» Zur oft gehörten Aussage, in der Schweiz verdientes Geld solle auch in der Schweiz ausgegeben werden, sagt Haueter. «Wir bilden hier Lehrlinge aus und machen viel für die Region.» Er erhofft sich, dass künftig zumindest «mehr ans Lokale gedacht wird».

Was würde das für die Geschäfte im grenznahen Deutschland bedeuten? Die schriftliche Anfrage an «Treffpunkt Konstanz», der Interessengemeinschaft des Konstanzer Handels, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Eine Mitarbeiterin eines Modefachgeschäfts, die nicht namentlich genannt sein will, sagt indes: «Es würde mit Sicherheit zu Umsatzeinbussen kommen. In welcher Höhe, ist schwer zu sagen.» Die Schweizer Kundinnen und Kunden würden aber wohl weiterhin in Deutschland einkaufen. «Aufgrund der doch deutlich niedrigeren Preise wird sich der Einkauf in Deutschland auch ohne die Steuerrückerstattung lohnen.» Im Grundsatz hält sie nichts von der Senkung der Schweizer Zollfreigrenze. «Würde der Schweizer Handel ernsthaft über seine Margen nachdenken, würde längst der eine oder andere Einkauf in der Schweiz getätigt werden.»

Schon im Juli vergangenen Jahres richtete sich der Kantonale Gewerbeverband St.Gallen in einem Schreiben an die National- und Ständeräte mit der Bitte, den «vielen Worten Taten folgen zu lassen» und «aus Gründen der Steuergerechtigkeit» der Thurgauer respektive St.Galler Standesinitiative zuzustimmen. Entsprechend positiv fällt die Reaktion des Verbands auf den Ständeratsentscheid vom Dienstag aus. Geschäftsführer Felix Keller sagt: «Wir begrüssen diesen Durchbruch und hoffen, dass der Bundesrat eine Umsetzung zeitnah an die Hand nimmt.»

«Dass der Einkaufstourismus ein Problem darstellt, ist Fakt», fügt Keller hinzu. Zwar sei dieser durch die Grenzschliessungen während der Pandemie etwas eingedämmt worden. Dennoch müsse sich ein breiteres Bewusstsein für den Stellenwert des Schweizer Detailhandels innerhalb der Gesamtwirtschaft entwickeln. Eine Senkung der Zollfreigrenze könne eine solche Entwicklung fördern und den Einkaufstourismus allenfalls reduzieren. Keller sieht darin keine Bevormundung der Konsumentinnen und Konsumenten: «Immerhin muss man in der Schweiz ab dem ersten Franken Mehrwertsteuern bezahlen, wenn man etwas kauft.»

Mit der Unterstützung der Standesinitiative sei einem seit Jahren bestehenden Anliegen zum Durchbruch verholfen worden, sagt Beat Tinner, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons St.Gallen. Vom Bundesrat erwarte er eine schlanke Umsetzung, wobei man auf digitale Lösungen setzen sollte. Doch auch für die St.Galler Regierung sieht Tinner Handlungsbedarf. Der Einkaufstourismus werde laut Tinner sicherlich auch in Zukunft weiter stattfinden. Der Konsument habe es jedoch in der Hand, durch sein Verhalten auf längere Fahrten zu verzichten. Ein wohnortnaher Einkauf im Hofladen oder beim Händler spare Zeit, Treibstoff und Energie. «Deshalb ist eine Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten im Kanton St.Gallen notwendig, damit Detailhändler gezielter auf Kundenströme und -bedürfnisse reagieren können.»