Einige Thurgauer Richter arbeiten daheim

Der Corona-Lockdown macht auch vor der Justiz nicht Halt. So fanden am höchsten Thurgauer Gericht seit bald einem Monat keine Verhandlungen mehr statt. Anders am Bezirksgericht Weinfelden. Doch dieses tagt derzeit ausschliesslich im Rathaus Weinfelden - des Platzes wegen.

Thomas Wunderlin 16.04.2020, 17.03 Uhr