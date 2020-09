Interview «Einen Krisenmanager, der 24/7 funktioniert und erreichbar ist, gibt es nicht»: Die Chefs des Regionalen Führungsstabs in Frauenfeld über mentale Stärke, Kritik der Gemeinden und Emotionen Wer, wenn nicht die beiden, sind sich den Ausnahmezustand gewohnt: Peter Holliger, 43, Stabschef des Regionalen Führungsstabs (RFS), und Max Steiner, 38, Kommandant der Zivilschutzorganisation (ZSO) im Bezirk Frauenfeld. Im Gespräch wird jedoch klar, dass die ständige Belastung und das Virus selbst für sie nicht alltäglich ist. Samuel Koch 11.09.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie leisten im Notfall Führungsarbeit für den Bezirk: Peter Holliger, Chef des Regionalen Führungsstabs, und Max Steiner, Zivilschutzkommandant der Zivilschutzorganisation, im Kommandoposten an der Hummelstrasse. Bild: Andrea Stalder

Sie sind beide seit Monaten in Alarmbereitschaft. Wie schlafen Sie derzeit?

Max Steiner: Ich schlafe gut, danke der Nachfrage.

Peter Holliger: Bei mir ist der Schlaf mittlerweile wieder gut.

Das heisst, Sie haben also auch persönlichen Krisen erlebt?

Peter Holliger: Ja, ich wurde wie alle anderen auch vom Ausmass der Coronakrise überrascht.

Max Steiner: Bei mir kam schon relativ rasch der Gedanke auf, als ich die Bilder aus Norditalien sah, dass Corona ziemlich sicher auch uns treffen wird.

Und dann spitzte sich die Lage im März innert Kürze zu. Gab es für Sie einen Augenöffnermoment?

Max Steiner: Zum Zeitpunkt, als Ende März im Thurgau die erste Person an den Folgen von Corona gestorben ist.

Peter Holliger: Bei mir traf der Moment früher ein, weil ich Bekannte aus dem Tessin habe.

Was ging Ihnen als Erstes durch den Kopf?

Peter Holliger: Zwei Aspekte: Einerseits die Frage, was das alles für mich und meine Familie bedeutet, da wir plötzlich auch von diesem Virus bedroht waren.

Andererseits fragte ich mich, ob wir die Verantwortung tragen und die Bevölkerung wirklich schützen können.

Peter Holliger zeigt seine Führungsgrundsätze, die er der Regierung präsentierte. Bild: Andrea Stalder

Gab es Tage, an denen Sie sich öfter gesehen haben als Ihre Ehefrauen?

Max Steiner: Nicht ganz (lacht). Aber wir waren teilweise schon rund um die Uhr bei der Arbeit mit kürzeren Nächten.

Aus Übungen wurde plötzlich der Ernstfall.

Peter Holliger: Ja, bereits während der Skiferien im Bündnerland haben wir unseren Stab hochgefahren und erste virtuelle Sitzungen abgehalten.

Max Steiner: Alle waren betroffen, aber regional gab es grosse Unterschiede.

Wie schätzen Sie die psychische Belastung ein?

Max Steiner: Klar, die Krise beansprucht uns auch ausserhalb unserer Arbeit. In unserer Branche zeigen unsere Familien aber auch Verständnis dafür, dass wir in Krisen stark eingebunden sind.

Peter Holliger: Die Ungewissheit, wie lange die Krise andauert, nagte.

Zwischenzeitlich war ein Ende dieser intensiven Zeit nicht absehbar. Zudem ist das Virus auch heute noch nicht richtig greifbar.

Ein konkretes Projekt von Ihnen während des Lockdowns betraf die Nachbarschaftshilfe.

Peter Holliger: Ja, ich bin noch heute begeistert, wie gut das in den Stadtquartieren und in den Gemeinden funktioniert hat.

Max Steiner: Bemerkenswert ist, wie viele Rentner sich ehrenamtlich engagieren. Das hat erst die Coronakrise gezeigt, als diese Risikogruppe plötzlich nicht mehr aus dem Haus durfte.

Wie meinen Sie das?

Max Steiner: Plötzlich standen Transportfahrzeuge für Behinderte oder Betagte still. Da haben wir viel Personal eingesetzt, etwa um jemanden, der zweimal wöchentlich zur Dialyse ins Spital muss, weiterhin transportieren zu können.

War die Wiederinbetriebnahme des Bettenhauses beim Spital eine andere grosse Herausforderung?

Max Steiner: Mit Sicherheit die grösste, die aber nur dank perfekten Timings überhaupt hat ermöglicht werden können. Bereits einen Monat später wäre dieses Auffangbecken nicht mehr umsetzbar gewesen. Heute bin ich aber froh, dass wir das Bettenhaus nicht haben nutzen müssen.

Ist die Coronakrise vergleichbar mit anderen Krisen, die Sie bewältigt haben?

Peter Holliger: Vor allem mental war die Belastung aussergewöhnlich hoch, weil das Hamsterrad nach einem anstrengenden Tag nicht plötzlich stillsteht.

Max Steiner: Dazu kommt die menschliche Komponente. In einer ersten Phase will man sich nicht anstecken. Und nach einer langen Zeit folgt von Teilen der Bevölkerung der Widerstand, dass die Krise ja gar nicht so schlimm ist.

Was ist der Unterschied etwa zu Naturkatastrophen, wofür Sie im Führungsstab und im Zivilschutz regelmässig trainieren?

Max Steiner: Normalerweise hält der Ausnahmezustand an, bis die erste Chaosphase überwunden ist. Danach greifen die nötigen Mechanismen, und man kehrt rasch in den gewöhnlichen Trott zurück. Bei Corona jedoch dauerte die Phase der Anspannung über Monate.

Peter Holliger: Wir mussten lernen, nicht wie bei einer Überschwemmung oder einer Wasserknappheit auf Teufel komm raus mit Vollgas zu reagieren, sondern Prioritäten zu setzen und zwischendurch einmal abzuwarten.

Abwarten?

Peter Holliger: Ja, so blöd es tönt. Bei Corona sind einzelne Auswirkungen ja erst zwei Wochen später spürbar.

Sie stehen auch ständig im engen Austausch mit den Kantons- und Gemeindebehörden.

Peter Holliger: Ich durfte in einer Arbeitsgruppe des Kantonalen Führungsstabs (KFS) mitarbeiten und die Regierung beraten. Der RFS ist hierarchisch aufgebaut mit dem KFS an der Spitze und den sechs Stabschefs darunter. Meine Hauptaufgabe waren Sitzungen. Und ich unterstütze als Stabschef des Bezirks Frauenfeld die politischen Behörden und versuche, die Gemeinden mit Infos zu bedienen. Wichtig ist, klare Botschaften zu platzieren und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.

Peter Holliger mit der Strategie, welche der RFS Frauenfeld während der Coronakrise verfolgte. Bild: Andrea Stalder

Aus den 23 Gemeinden hagelte es aber auch Kritik.

Peter Holliger: Ja. Normalerweise sind auch nicht alle Gemeinden gleichzeitig von einer Krise betroffen. Zudem kommen dann Fragen auf, wie eine Verordnung auszulegen ist oder die einzelnen Verbote der Regierung in den Gemeinden umsetzbar sind, etwa eine Spielplatzschliessung.

Was braucht es, um die richtigen Entscheidungen zu fällen?

Peter Holliger: Erfahrung und den Einbezug aller Stabsmitarbeiter. Im Kommandoposten, der rund um die Uhr besetzt war, laufen die Fäden zusammen. Je nach Anfrage entscheidet der Stab, ob, wann und wie eine Anfrage umgesetzt wird.

Haben Sie nicht genug vom ständigen Krisenmanagement?

Peter Holliger: Nein. Meine Motivation ist, in schwierigen Situationen helfen zu können. Dann zu funktionieren, wenn es andere nicht mehr gut können.

Max Steiner: Wir arbeiten für solche Ereignisse, auch wenn wir sie uns nicht wünschen.

Gibt es nie Ermüdungserscheinungen?

Peter Holliger: Nein. Entscheidend ist, dass wir einander innerhalb und ausserhalb des Stabs gut kennen und uns aufeinander verlassen können.

Max Steiner: Lustigerweise haben wir gerade noch kurz vor der Krise Ende Februar einen Teamanlass durchgeführt, der als Dank für ein erfolgreiches vergangenes Jahr stattgefunden hat. Das Timing war auch dafür perfekt.

Was braucht es, um Ihre Aufgabe gut zu meistern?

Peter Holliger: Ausgleich und Erholung. Einen Krisenmanager, der 24/7 funktioniert und erreichbar ist, gibt es nicht.

Max Steiner: Wir müssen nicht nur starke Typen sein, sondern du musst dich auch bewusst zurückziehen können, um abzuschalten oder einmal ein unschönes Thema anzusprechen.

Werden Sie dafür geschult?

Max Steiner: Ja, Emotionen lassen sich nicht immer steuern. Auf Erlebnisse mit betroffenen Personen reagiert jeder anders.

Entscheidend ist, dass man dann diesen Emotionen auch einmal freien Lauf lassen darf, auch wenn sie berühren.

Was macht das Coronavirus mit der Bevölkerung?

Max Steiner: Die Schwierigkeit besteht darin, Verständnis für Verbote und Veranstaltungsabsagen zu wecken, über all die verschiedenen Generationen.

Peter Holliger: Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben.

Max Steiner: Es gibt drei Gruppen. Die erste hat begriffen, wie gefährlich das Virus ist. Die zweite steht zwischendrin und entscheidet intuitiv. Und in der dritten Gruppe sind Ignoranten, die sich nicht um Corona scheren.

Sind die Behörden da nicht noch mehr in der Pflicht?

Max Steiner: Wer jetzt noch glaubt, dieses Virus sei inexistent, den werden wir nicht mehr abholen können. Alle anderen sind sich dem Ernst der Lage bewusst und würden auch wieder strengere Vorschriften befolgen.

Peter Holliger: Die Gesellschaft hat sich über die Jahrzehnte so stark individualisiert. Deshalb müssen wir wieder mehr zusammenstehen.

Befinden Sie sich heute noch im Stand-by-Modus?

Peter Holliger: Ja, aber es ist nicht mehr dasselbe Empfinden wie vor Corona. Heute würde ich die Zeichen der Pandemie früher deuten, würde mich nicht mehr so überrumpeln lassen.

Max Steiner: Die Krise ist ja noch nicht vorbei, weshalb ich weiter sensibilisiert durch die Welt gehe.

Was braucht es, um eine zweite Welle zu verhindern?

Peter Holliger: Eigentlich stimmt das Sprachbild einer Welle gar nicht mit der Realität überein, weil die Welle noch gar nie richtig über den Thurgau eingebrochen ist.

Das Coronavirus ist keine Welle, es kommt vielmehr schleichend mit sehr lokalen Unterschieden.

Max Steiner: Ich vergleiche es eher mit dem Bild Ebbe und Flut.

Was jetzt alle interessiert: Gibt es einen zweiten Lockdown?

Max Steiner: Das ist reines Kaffeesatzlesen. Corona wird garantiert nicht mit Ablaufdatum am 31. Dezember verschwinden. Wie es sich entwickelt, ist und bleibt eine Lotterie.

Peter Holliger: Prognosen sind unmöglich. Die grösste Herausforderung wird die Kombination mit der saisonalen Grippe sein und wie wir damit umgehen. Corona wird uns sicher noch einige Monate oder gar Jahre beschäftigen.