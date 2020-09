Eine Thurgauer Standesinitiative verlangt: Der Bund soll für Schäden durch Biber bezahlen – aber was passiert, wenn das neue Jagdgesetz abgelehnt wird?

Für Verwirrung sorgt im Abstimmungskampf die Frage, ob das neue Jagdgesetz den Abschuss von Bibern gestattet. Ein Grund ist der Unterschied zwischen Bestandsregulierung und Einzelabschüssen.

In einer frühen Version des Jagdgesetzes wurden nicht nur der Wolf und der Steinbock, sondern auch der Biber zu den geschützten Tierarten gezählt, deren Bestand die Kantone regulieren können. In der Fassung, über die am 27. September abgestimmt wird, gehört der Biber nicht mehr dazu.

Der Bundesrat erhält zwar die Kompetenz, «weitere geschützte Tierarten» als regulierbar zu bezeichnen. Doch will er nicht davon Gebrauch machen. Das belegt er mit den Ausführungsbestimmungen zum geänderten Jagdgesetz, die er am 8. Mai in die Vernehmlassung gegeben hat.

Massnahmen gegen einzelne Biber möglich

Hingegen will der Bundesrat den Kantonen mit der Verordnung erlauben, «Massnahmen gegen einzelne Biber» zu ergreifen, «wenn diese Schäden anrichten, eine Gefährdung von Menschen darstellen oder sich auffällig verhalten». Vor einer Tötung müssten Biber mit einer Kastenfalle eingefangen werden.

Der Unterschied zur bisherigen Rechtslage ist gering, wie Michael Vogel, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Jagd- und Fischereiverwaltung, erklärt. Einzelabschüsse seien schon nach dem bisherigen Jagdgesetz möglich. Neu käme die Möglichkeit hinzu, dass verhaltensauffällige geschützte Tiere abgeschossen werden, auch wenn sie noch keinen Schaden angerichtet haben.

Vogel erwartet nicht, dass die Kantone nach der neuen Regelung eher dem politischen Druck zu einem Abschuss nachgeben würden. Die Kriterien für eine Bewilligung seien dieselben: «Die erforderlichen Voraussetzungen ändern sich nicht.»

Im Thurgau wurden laut Vogel bisher keine Biberabschüsse angeordnet, abgesehen von Abschüssen verletzter oder kranker Tiere, die von ihrem Leiden erlöst wurden. Hingegen seien in den letzten Jahren drei Biberfamilien eingefangen worden, deren Habitat wegen Bauprojekte temporär stark beeinträchtigt wurde. In allen Fällen seien die Biber in Kunstbaue umgesiedelt worden oder bestehende natürliche Baue seien erhalten worden.

Ein freies Revier bleibt nicht lange unbemerkt

Vogel rechnet damit, dass Biber in Zukunft im Thurgau nur in wenigen Ausnahmefällen abgeschossen werden könnten. Denn Abschüsse lösen ein Problem nicht abschliessend. «Es kann aber sein, dass ein Abschuss zu einer kurzfristigen Entschärfung von Konflikten führt und Zeit für nachhaltige Massnahmen gewonnen wird.» Wenn ein Biber weg sei, komme ein anderer. «Massnahmen am Lebensraum sind grundsätzlich nachhaltiger als Eingriffe in den Bestand und haben deshalb Priorität.»

Aktuell leben 550 bis 600 Biber im Thurgau; für weitere Tiere hat es kaum noch Platz. Der Biberbestand wächst gemäss der letzten Schätzung von 2017/18 noch um circa 1 Prozent im Jahr, während um die Jahrtausendwende eine exponentielle Zunahme registriert worden war. (wu)