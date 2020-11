Eine Thurgauer Kantonsrätin wird Mutter – darauf ist der Grosse Rat nicht vorbereitet Ein Wickel- und Stillzimmer gibt es in der Rüegerholzhalle, wo das Kantonsparlament zurzeit tagt, nicht. Erwünscht ist ein Baby an der Sitzung sowieso nicht. Eine Kantonsrätin im Mutterschaftsurlaub kann aber auch keine Stellvertreterin schicken oder von zu Hause aus abstimmen. Larissa Flammer 14.11.2020, 05.20 Uhr

Blick in das Ruhe- und Stillzimmer im Parlamentsgebäude des Bundes. Bild: PD

Erst vor einem Jahr wurde im Bundeshaus ein Still- und Wickelzimmer eingeweiht. Im jünger und weiblicher gewordenen Parlament sitzen mehrere Volksvertreterinnen mit Kleinkindern– und auch einige Väter nutzen den Wickeltisch.

Jetzt wird das Thema auch im Thurgau aktuell: CVP-Kantonsrätin Petra Merz-Helg erwartet Anfang Dezember ihr erstes Kind. Das bedeutete für sie einiges an Recherche. Denn weder in der Geschäftsordnung noch im Handbuch des Grossen Rates wird der Fall erwähnt, dass eine Parlamentarierin Mutter wird. In den letzten Jahren gab es das nie, bestätigt Grossratspräsident Norbert Senn (CVP).

Im Nationalrat gab es das schon: Irène Kälin (Grüne, AG) nahm 2018 mit Kind an der Herbstsession teil. Bild: Anthony Anex/Keystone

Was Merz-Helg schnell herausfand: Sie darf auch während des Mutterschaftsurlaubs Sitzungsgelder beziehen, ohne ihre Ansprüche auf Erwerbsersatz zu verwirken. Dies, weil sie nicht in einem Beschäftigungs- oder Anstellungsverhältnis mit der kantonalen Verwaltung steht. In vielen Kantonen wäre das aber nicht möglich.

Drei Standesinitiativen Mütter sollen überall auch während ihres Mutterschaftsurlaubs an Parlamentssitzungen teilnehmen können, ohne dass sie ihren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung verlieren. Das fordern Standesinitiativen aus den Kantonen Zug, Baselland und Luzern. Die Staatspolitische Kommission des Ständerates stimmte diesen kürzlich zu.

Trotzdem denkt die 28-Jährige nicht, dass sie so bald nach der Geburt wieder an den Grossratssitzungen teilnehmen wird: «Ich kann mir nicht vorstellen, so schnell einen halben Tag von meinem Kind wegzubleiben.» Auf Nachfrage habe man ihr beim Büro des Grossen Rats gesagt, es sei nicht erwünscht, dass sie das Baby an die Sitzung mitbringe. Senn sagt auf Anfrage:

«Es kam bisher noch nie vor, dass ein Ratsmitglied sein Kind in den Ratssaal mitnahm. Der Ratsablauf dürfte nicht beeinträchtigt werden.»

Dass zum Beispiel der Mann von Merz-Helg mit dem Kind als Besucher an der Sitzung teilnimmt, damit sie es zwischendurch stillen kann, ist zurzeit auch nicht möglich: Wegen der Coronapandemie tagt das Parlament unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Zudem gibt es kein Still- und Wickelzimmer, das mit dem im Bundeshaus vergleichbar wäre– erst recht nicht in der Rüegerholzhalle, wo der Grosse Rat zurzeit residiert. Präsident Norbert Senn teilt jedoch mit: «Die Parlamentsdienste haben Petra Merz zugesichert, dass sie in einem solchen Fall bei der Suche nach einem geeigneten Ort behilflich wären und sich eine Lösung finden liesse.»

Auch in Weinfelden keine Bestimmung Petra Merz-Helg ist auch Mitglied des Weinfelder Stadtparlaments. Auf die Frage, ob dort Babys an den Sitzungen erlaubt wären, antwortet Stadtschreiber Reto Marty: «Die Reglementarien sehen keine Bestimmung vor diesbezüglich.» Persönlich würde er davon ausgehen, dass ein Mutterschaftsurlaub auch für das Stadtparlament gelte.

In manchen Kantonen gibt es Stellvertreter

Es läuft also darauf hinaus, dass die Volksvertreterin, die erst im vergangenen Mai vereidigt wurde, im Grossen Rat demnächst drei Monate ausfällt. «Und das jetzt, da ich langsam im Ratsbetrieb drin bin», bedauert Merz-Helg.

Petra Merz-Helg. Bild: Reto Martin

Die Sekundarlehrerin kann sich vorstellen, bei wichtigen Abstimmungen für kurze Zeit von ihrem Wohnort Weinfelden nach Frauenfeld zu kommen. In diesem Fall würde sie zwar kein Sitzungsgeld erhalten – das gibt es erst ab eineinhalbstündiger Anwesenheit –, aber mindestens die Spesen würden ihr bezahlt werden, wie Senn bestätigt.

Eine Abstimmung, welche die Politikerin sicher nicht verpassen würde, wäre die über die Motion «Digitales Thurgauer Parlament». Diese haben drei Kantonsräte im August eingereicht mit dem Ziel, dass Mandatsträger in begründeten Fällen der Ratsdebatte von zu Hause aus per Stream folgen und passwortgesichert online abstimmen können. Merz-Helg sagt:

«Das würde mir die Situation wirklich massiv vereinfachen.»

Eine andere Möglichkeit wäre eine Stellvertreterregelung, wie sie andere Kantone kennen. Zum Teil gibt es eigene Wahllisten für Stellvertreterinnen, oder aber es rückt einfach die erste Ersatzkandidatin nach, wenn eine Kantonsrätin längere Zeit ausfällt. Im Thurgau gibt es keine Stellvertreter. Die Mitglieder sind als Person gewählt und verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen.

Sind sie verhindert, müssen sie sich mit Angabe des Grundes entschuldigen. «Eine mögliche Absenz wäre deshalb mit der Geschäftsordnung vereinbar», sagt Senn zur Frage, ob Merz-Helg drei Monate lang den Sitzungen fernbleiben dürfte.

Situation könnte öfter eintreten

Der Frauenanteil im Grossen Rat ist bei den letzten Wahlen erneut gestiegen. Es ist also wahrscheinlich, dass noch öfters eine Kantonsrätin Mutter wird. Gibt es Bestrebungen, diesen Fall in der Geschäftsordnung oder im Handbuch des Grossen Rats zu thematisieren? In Absprache mit den Parlamentsdiensten teilt Senn mit:

«Da es sich um kein Angestelltenverhältnis handelt, erwachsen dem Grossen Rat daraus auch keine Verpflichtungen.»

Eine Lösung mit gesundem Menschenverstand sei in diesen Fällen wesentlich effizienter als eine starre Gesetzeslösung.