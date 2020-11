Eine süffige Abrechnung zum Schluss: Alt Staatsschreiber und Autor Charles Maurer aus Frauenfeld veröffentlicht sein letztes Buch – Satiren über das Bankenwesen

Charles Maurer wird 1939 im Berner Oberland geboren. Schulen macht er in Thun, die Matura in Bern. Er studiert Politikwissenschaften und Sprachen an der University of Oregon/USA sowie Jus an der Uni Bern. Er wird Fürsprecher des Kantons Bern. Dann absolviert er eine Managementausbildung bei Chocolat Tobler in Bern, im englischen Bedford sowie in Stuttgart. Später wird er Mitglied im höchsten Kader von Schindler Aufzüge, Ebikon. Im Jahr 1973 wählt ihn der Thurgauer Grosse Rat zum II. Staatsanwalt und 1984 zum Thurgauer Staatsschreiber. Seit 2000 ist Maurer in Pension.

Das Buch «Bänker, Schalter und Moneten» ist beim Bodan­Verlag, Kreuzlingen, erschienen. Es ist im Buchhandel oder direkt über den Verlag (www.bodan-ag.ch) erhältlich. (ma)

ISBN 978-3-9525325-0-8