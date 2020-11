Eine sehr späte Premiere: 35 Jahre nach den Dreharbeiten zeigt das Frauenfelder Cinema Luna «Puvlerfass Obholz» 1985 entstand «Pulverfass Obholz» in und um Frauenfeld. Erst jetzt läuft der Super-8-Film im Kino. Viola Stäheli 01.11.2020, 17.30 Uhr

Die Mitwirkenden des Films treffen sich im Cinema Luna zur Premiere. (Bild: Reto Martin)

«Ich glaube, dass ich Christa in die Clique eingeführt und sie mit Dani verkuppelt habe.» Susanne Böhm alias Gabi im Super-8-Film «Pulverfass Obholz» versucht sich zu erinnern – ans Jahr 1985, als die Dreharbeiten stattgefunden haben. Weit weg sei dieser Film, an dem sie in den Achtzigerjahren als 18-Jährige mitgewirkt hat.

Ähnlich geht es Franz Prassl: «Ich weiss nur noch, dass ich der Pöstler war, und einen Sturz simulieren musste.» Er war damals 41 Jahre alt und gehörte zu den ältesten Schauspielern. «Ich freue mich riesig, dass ich das noch erleben darf und nun endlich den fertigen Film sehe.»

35 Jahre lang war der nie fertiggestellte Super-8-Film verschollen, der in und um Frauenfeld spielt. Und das wäre er wohl auch geblieben, wenn Urban Kaiser, Christa Klein und Jonas Greuter nicht gewesen wären (siehe Infokasten). Kaiser spielte im «Pulverfass Obholz» Pädi und war mit seinen damals 12 Jahren der jüngste Schauspieler, Klein war die Freundin der Hauptfigur Dani – Greuter war 1985 allerdings noch nicht geboren. Aber nur durch die technische Unterstützung des jungen Videoproduzenten konnte das Filmprojekt tatsächlich noch zu einem Abschluss gebracht werden. Herausforderungen gab es genug: Manchmal war etwa der Ton sehr schlecht und Nachtszenen beinahe komplett schwarz.

Gestörte Dorfidylle Im Super-8-Film «Pulverfass Obholz» geht es um Dani und seine Clique, die in einen Streit mit Frauenfelder Rockern geraten, der regelrecht eskaliert. Gedreht wurde der No-Budget-Film 1985 in und um Frauenfeld mit Darstellern aus der Region. Doch wie unsere Zeitung berichtete, wurde der Film nie fertiggestellt, bis Urban Kaiser zufällig Christa Klein traf, die ihm von verstaubten Filmrollen und dem Original-Drehbuch in ihrem Estrich erzählte. Beide standen für den Film vor der Kamera und haben nun zusammen mit dem Videoproduzenten Jonas Greuter von Greenlightvision.ch das Projekt von 1985 vollendet. (vst)



Am Samstag wurden schliesslich die Bemühungen belohnt: Zur Vorpremiere im Cinema Luna wurden Einladungen an die rund 40 Mitwirkenden versendet, die 1985 vor oder hinter der Kamera standen. «Leider konnten einige wichtige Personen, wie der damalige Regisseur Bruno Keller, coronabedingt nicht kommen», sagt Klein.

Einige Mitwirkende bereits verstorben

Zudem musste sie bei der Suche nach den damals Mitwirkenden auch immer wieder erfahren, dass einige bereits verstorben sind. So auch Dominik Raymann, der die Hauptrolle Dani spielte. «Der Film soll auch ein Gedenken an ihn sein», sagt sie.

Nichtsdestotrotz war die Stimmung im Kinosaal bei der Vorpremiere freudig und gespannt: Kaum jemand hatte sich in den vergangenen 35 Jahren gesehen und nur wenige von den Mitwirkenden wussten, was die eigentliche Geschichte war. Jeder hatte sich bei einigen Szenen beteiligt, aber diese in keinem Zusammenhang gesehen.

«Der Schluss ist eine Eigeninterpretation, beim Rest der Geschichte sind wir aber dem Drehbuch gefolgt», sagt Urban Kaiser nach der Vorstellung und dem Applaus der Anwesenden. Für viele löste der fertige Film Emotionen aus, wie etwa bei Urs Möckli, der den unliebsamen Rockerboss verkörperte: «Ich habe meine eigene Figur Franky wirklich zu hassen begonnen und hatte bei der Spitalszene mit Pädi Tränen in den Augen.»

Und natürlich weckte der Film Erinnerungen, wie etwa an die Anekdote, dass man im Spätsommer die Bachszene mit Pädi alias Urban Kaiser nicht fertig gedreht hatte und dieser deshalb im Herbst nochmals gut zwei Stunden in den kalten Bach liegen musste, um die Szene vollständig im Kasten zu haben. Oder dass der Hauptdarsteller Dominik Raymann zum ersten Mal auf einem Pferd reiten musste und am nächsten Tag kaum noch gehen konnte.

«Der Film ist wie eine Zeitreise zurück in die Jugend», sagt Beat Wäny, der den Rocker Mark spielte. Und genau das macht dieser Film: Er lässt ein Frauenfeld der Achtzigerjahre auferstehen. Und diese Zeitreise soll nicht nur den damals Mitwirkenden zugänglich sein, sondern auch der Öffentlichkeit: Im Cinema Luna wird der Film ab dieser Woche gezeigt, freie Plätze sind aber nur noch am 20. und 21. November verfügbar.