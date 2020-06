«Eine Sauerei»: Thurgauer SVP-Kantonsräte fordern höhere Litteringbussen Die Thurgauer SVP-Kantonsräte Urs Schär und Pascal Schmid ärgern sich über eine Zunahme von achtlos weggeworfenen Abfalls. Sie reichen bei der Kantonsregierung einen Vorstoss ein. Darin fordern sie die Regierung auf, den gesetzlichen Spielraum auszuschöpfen. Sebastian Keller 19.06.2020, 10.00 Uhr

Littering im Romanshorner Hafenpark. Bild: Reto Martin

Wer zwischen Bodensee und Hörnli eine Dose, einen Kaugummi oder einen Zigarettenstummel auf das Trottoir oder die Strasse wirft, kassiert eine Busse von 50 Franken. Voraussetzung: Die Ordnungshüter ertappen den Abfallsünder auf frischer Tat. Das geschah im vergangenen Jahr in 137 Fällen (Ausgabe vom 4. März 2020). Littering ahndet die Kantonspolizei, in rund 30 Gemeinden dürfen auch private Organe Litteringbussen ausstellen.

Urs Schär, SVP-Kantonsrat aus Langrickenbach. Bild: PD

Die 50-Franken-Ordnungsbussen erachten zwei SVP-Kantonsräte als zu tief. Mittels einer Interpellation wollen Urs Schär (Langrickenbach) und Pascal Schmid (Weinfelden) vom Regierungsrat wissen, ob er bereit sei, den bestehenden gesetzlichen Spielraum auszuschöpfen und die Ordnungsbussen für Littering «markant zu erhöhen».

Dies soll insbesondere für das Wegwerfen von Kleinabfällen gelten. Dazu zählen nach aktueller Abfallverordnung etwa: Dosen, Flaschen, Papier, Verpackungen, Zigarettenstummel, Kaugummi, Essensreste. Zum Vergleich: Im Aargau droht Abfallsündern seit diesem Jahr eine Busse von 300 Franken.

Ein neues Phänomen: Atemschutzmaske. Bild: Severin Bigler

Die Kantonsräte wollen von der Regierung weiter erfahren, ob sie die Einschätzung teile, dass Littering im Thurgau stark zugenommen habe. «Was unternimmt die Regierung dagegen?» Die Politiker fragen auch, welche direkten und indirekten Kosten Littering jährlich verursacht.

Auf der Website des kantonalen Amtes für Umwelt heisst es dazu seit Jahren: Die litteringbedingten Reinigungskosten von öffentlichen Plätzen und Strassen im Thurgau belaufen sich pro Jahr auf zwischen 5 und 6 Millionen Franken. Dazu merken Schär und Schmid an: Die Reinigungskosten der Gemeinden und der öffentlichen Verkehrsbetriebe seien darin nicht enthalten, «geschweige denn die Unkosten von privaten Betroffenen».

Pascal Schmid, SVP-Kantonsrat aus Weinfelden Bild: Andrea Stalder

Im Geschäftsbericht weist der Kanton aus, wie viel die Befreiung der Kantonsstrassen von Unrat kostet: 2019 schlug dies mit 440295 Franken zu Buche, 2018 waren es 501251. Ausgerechnet wird auch der Litteringaufwand pro Kilometer: Dieser belief sich 2019 auf 561 Franken, 2018 waren es 631. Wie ein Vertreter des Tiefbauamtes früher gegenüber dieser Zeitung sagte, sei diese Zahl eher Ausdruck, wie viel Ressourcen man in die Reinigung stecke und kein Beleg dafür, ob Littering zu- oder abnehme.

Ein grosses Problem in der Landwirtschaft

Die Vorstösser finden für das achtlose Wegwerfen klare Worte: «Littering ist in der Tat eine Sauerei. Und extrem ärgerlich.»

Weggeworfener Abfall wie Getränkedosen, Glas oder Pet können eine Gefahr für Tiere sein. Bild: Stefan Kaiser

Explizit erwähnen sie Littering auf Wiesen und Feldern. Vor allem im hohen Gras sei unentdeckter Abfall eine Bedrohung für die Gesundheit der Tiere, halten sie fest. Durch das Mähen und Aufbereiten des Grases werden Abfälle wie etwa Dosen und Glasflaschen zerkleinert und gelangen so als «gefährliche Fremdkörper» ins Futter der Tiere.

«Die scharfkantigen Fremdkörper können die Magenwand der Tiere verletzen und zu einem qualvollen Tod führen.» In diesem Zusammenhang fragen die SVP-Kantonsräte: «Ist bekannt, wie of Nutz- und Wildtiere durch Littering jedes Jahr in Mitleidenschaft gezogen werden?»