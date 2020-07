Eine Motion im Frauenfelder Gemeinderat fordert: Transit-Lastwagen sollen raus aus dem Stadtzentrum Hinter dem eingereichten Vorstoss stehen die Gemeinderäte Stefan Leuthold, Lorenz Weber, Roman Fischer und Anita Bernhard. Als Lösungen sehen sie Verkehrsdosierstellen oder ein LSVA-Malus-System. Mathias Frei 21.07.2020, 04.30 Uhr

Schwerverkehr im Stadtzentrum: Ein Lastwagen fährt auf der Zürcherstrasse Richtung Postkreisel. (Bild: Andrea Stalder)

«Wer kann gegen unsere Forderung sein?» Anita Bernhards Frage ist rhetorischer Natur. Es geht um den Vorstoss, den die CH-Gemeinderätin mit ihren Fraktionskollegen Roman Fischer (Grüne), Stefan Leuthold und Lorenz Weber (beide Grünliberale) eingereicht hat. Die Motion mit dem Titel «Unterbindung Transit-Schwerverkehr durch das Zentrum der Stadt Frauenfeld» haben 14 Gemeinderäte mitunterzeichnet.

Verkehrsmanagement am Gotthard als Beispiel Eine Dosierstelle ist eine Ampelanlage, die den Verkehr aufhält, sobald dieser hinter der Dosierstelle zähflüssig wird. Messpunkte erfassen Verkehrsmenge und Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Bekannt ist das Tropfenzählersystem vor dem Gotthardtunnel für den Transitschwerverkehr. Pro Stunde dürfen 1000 PW in eine Richtung fahren. Ein LKW entspricht dabei drei PW-Einheiten. (ma)

Anita Bernhard, Gemeinderätin CH. (Bild: PD)

Die vier Motionäre fordern den Stadtrat auf, «dem Gemeinderat einen Bericht mit Lösungsvorschlägen für eine nachhaltige Unterbindung des Transit-Schwerverkehrs im Stadtzentrum zu unterbreiten». Vorstellbar sind gemäss Motionstext Systeme mit Pförtneranlagen, ein Malus-System bei der LSVA (leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe) oder einfach ein konventionelles Lastwagen-Fahrverbot, wie es ja bereits für die Vorstadt unter gewissen Bedingungen besteht. CH-Gemeinderätin Anita Bernhard sagt:

«Anderen, besseren Lösungen sind wir aber natürlich nicht abgeneigt.»

Cham plant Dosierstellen mit Malus-System

Roman Fischer, Gemeinderat Grüne. (Bild: PD)

Im Kanton Zug soll die Umfahrung Cham-Hünenberg noch dieses Jahr in die konkrete Planungsphase gehen. Wichtige flankierende Massnahme ist dabei das «Autoarme Zentrum» (AAZ) in Cham, deren Verkehrsbelastung über mehrere Verkehrsdosierstellen, sogenannte Pförtneranlagen, gesteuert wird.

Lorenz Weber, Gemeinderat GLP. (Bild: PD)

Die geplante Verkehrsdosierung in Cham wird mit einem Malus-System für jegliche Fahrzeugarten gekoppelt. Wer ein videoüberwachtes Eingangstor passiert und innerhalb von weniger als zehn Minuten bei einem anderen Eingangstor rausfährt, was Indiz für Transitverkehr gewertet wird, zahlt ein Entgelt. Dies soll den Transitverkehr dazu bringen, die Umfahrung zu nutzen. Zubringerdienst ist so weiterhin möglich. Die Motionäre gehen mit ihrem Vorstoss nicht so weit, den gesamten Transitverkehr aus der Stadt zu bringen – sondern nur den Lastwagenverkehr. So heisst es in der Motion:

«Das hilft, unabhängig von anderen Massnahmen/Konzepten, die Verkehrsbelastung in Frauenfeld zu mindern und die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer […] klar zu erhöhen.»

Stefan Leuthold, Gemeinderat GLP. (Bild: Reto Martin)

Die Mittel der Wahl dafür ist die LSVA respektive die zu Grunde liegende GPS-Navigation. Grundsätzliches Problem ist, dass sich die LSVA an Kilometern statt am Zeitaufwand orientiert. «Das Navi zeigt den distanzmässig schnellsten Weg an», sagt Anita Bernhard. In Frauenfeld gehe es dabei oft nur um wenige hundert Meter, die ein Weg kürzer ist.

«Da muss die Stadt einfach eine griffige Lösung finden, um dies unterbinden zu können.»

Eine Chance biete hierbei die Digitalisierung. Eine verkehrstechnische Anwendung würde wiederum die angestrebte Digitalisierung in der gesamten Stadtverwaltung vorantreiben, sind sich die Motionäre sicher. Im Übrigen hat sich der Stadtrat Digitalisierung auch als Legislaturschwerpunkt auf die Fahne geschrieben.

Urs Müller, alt Stadtrat. (Bild: Reto Martin)

Anita Bernhard hatte die Problematik des LKW-Transitverkehrs schon in der Fragestunde 2017 thematisiert. Wie alt Stadtrat Urs Müller damals ausführte, sprach der Stadtrat schon einmal beim Bundesamt für Strassen vor, um mittels Signalisation die Transit-LKW über A1 und A7 zu führen.

«Leider aber erfolglos.»

Das wie Urs Müller ausführte. Ein Lösungsansatz wäre, Umfahrungen und Autobahnen über die LSVA steuerlich zu bevorteilen. Müller: «Das Problem ist eindeutig auf nationaler Ebene zu lösen.»