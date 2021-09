Coronapandemie Ein Platz auf der Intensivstation kostet eine Million Franken pro Jahr: Warum sich die Bettenzahl im Kanton Thurgau nicht kurzfristig erhöhen lässt Intensivpflegestationen in den Spitälern sind nicht nur medizinisch anspruchsvoll, sondern auch personal- und kostenintensiv. Darin liegen zwei der Hauptgründe, warum sich die Bettenzahl in Münsterlingen und Frauenfeld nicht kurzfristig erhöhen lässt. Benötigen viele Covid-19-Patienten ein Bett auf der IPS, kann es schnell problematisch werden. Hans Suter Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.30 Uhr

Eine Intensivstation ist im Jahresdurchschnitt – ohne Covid-19 – je nach Spitalsituation permanent zwischen 75 und 90 Prozent ausgelastet. Im Bild ein Blick in die Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen: Ein Covid-Patient wird künstlich beatmet. Bild: PD

Der Kanton Thurgau verfügt in den Intensivpflegestationen (IPS) der beiden Kantonsspitäler aktuell über 22 Betten, 10 in Frauenfeld und 12 in Münsterlingen. Vor einer Woche waren 18 der 22 IPS-Betten von Covid-Patienten belegt. Die Folge: Es mussten Patienten in Kantone mit freien IPS-Betten verlegt werden.

Schnell wurde die Frage laut, warum die Zahl der IPS-Plätze nicht einfach auf die aktuellen Bedürfnisse hochgefahren wird. Die Antwort ist simpel und komplex zugleich: Was in der Theorie einfach aussieht, ist in der Praxis ein Kraftakt – personell wie finanziell.

Grösse einer Intensivstation basiert auf Erfahrung

Stephan Kunz, Spitaldirektor Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

Die Bettenzahl der Thurgauer Intensivstationen ist mit den Schweizer Verhältnissen vergleichbar, sagt Stephan Kunz, Spitaldirektor in Münsterlingen und Mitglied der Geschäftsleitung der Spital Thurgau AG. Die Zahl basiere auf historischen Bedürfnissen und werde laufend angepasst. Beispiel Münsterlingen: Bei der jüngsten Spitalerweiterung wurde die neue Intensivstation so geplant, dass sie bis auf 16 Plätze erweitert werden kann. «Heute sind 12 Plätze in Betrieb. Vor 15 Jahren waren es 9», sagt Kunz. Warum sind nicht alle räumlich möglichen 16 IPS-Plätze in Betrieb? Kunz:

«Die Intensivstation ist ein austariertes System und lässt sich nur beschränkt hochfahren.»

Seine Aussage stützt er auf den Bedarf an Fachpersonal ab. Die Intensivstation ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr in Betrieb. Laut Kunz braucht es im durchschnittlichen Schichtbetrieb pro IPS-Bett drei bis vier Pflegende. Mindestens drei Viertel davon müssen einen Abschluss als Dipl. Pflegefachpersonen NDS in Intensivpflege vorweisen. «Das ist eine grosse Hürde», sagt Kunz. Hinzu kämen pro Intensivstation fünf bis sieben Arztstellen. «Eine exakte Zahl zu benennen ist schwierig, weil je nach Situation Spezialisten hinzugezogen werden.»

Anästhesiepersonal abzuziehen hat den Ausfall an Operationen zur Folge

Um kurzfristig weitere IPS-Plätze in Betrieb zu nehmen, könnte von der Ausbildung her am ehesten auf Anästhesiepersonal zurückgegriffen werden. «Dies würde anderseits das Aussetzen von Operationen bedingen», schränkt der Spitaldirektor ein. Dass es einen Mangel an Fachpersonal gibt, hat seine Gründe. Das Nachdiplomstudium in Intensivpflege dauert zwei Jahre. Zugelassen wird nur, wer zuvor die dreijährige Ausbildung zur Fachperson Gesundheit (FaGE) und anschliessend die ebenfalls dreijährige Ausbildung zur Dipl. Pflegefachperson FH oder HF absolviert hat. Oder nach der Matura oder Berufsmatura das dreijährige Studium zur Dipl. Pflegefachperson an einer Fachhochschule bestanden und danach zwei Jahre Praxiserfahrung gesammelt hat.

Intensivstationen haben hohe Betriebskosten

Was verdient eine Dipl. Pflegefachperson NDS in Intensiv- pflege nach fünf- bis achtjähriger Gesamtausbildung im Durchschnitt? «Etwa 6000 bis 8500 pro Monat», sagt Stephan Kunz. Dieser Lohn liege etwa 10 Prozent über jenem von Pflegefachpersonal ohne NDS in Intensivmedizin, was durchaus ein Anreiz sein könne.

2015 wurde am Kantonsspital Münsterlingen

der Neubau mit grösserer Intesivstation in Betrieb genommen. Bild: Mareycke Frehner

Nebst den teuren technischen Installationen fallen auf Intensivstationen insbesondere die Lohnkosten ins Gewicht. «Die Fixkosten pro IPS-Bett liegen bei etwa einer Million Franken pro Jahr», sagt Kunz. «Ein Tag auf der IPS kostet 3000 Franken, ein normaler Spitaltag 1000 Franken.» Dies legt nahe, dass sich die Fixkosten pro IPS-Bett über den Faktor Grösse – also mehr Betten – kaum reduzieren lassen. Kunz bestätigt: «Der Kostenvorteil ist minim.»