Eine Märchenstunde mit dem Balterswiler Multitaltent Yven Hess Im Restaurant Linde in Balterswil hat Yven Hess für Kinder Märchen vorgelesen. Er erweckte dabei die verschiedensten Figuren zum Leben. Maya Heizmann 22.11.2020, 16.45 Uhr

Yven Hess erzählt in der Balterswiler «Linde» Märchen.

Bilder: Maya Heizmann

Balterswil «Es war einmal eine schöne Prinzessin, die mit einem goldenen Ball spielte, doch der fiel in einen grossen Brunnen», erzählt Yven Hess. Mucksmäuschenstill verfolgen zehn Kinder in der «Linde» Balterswil seine Erzählung vom Froschkönig. Auch bei weiteren Märchen hören sie aufmerksam zu.

Ob quakender Frosch, süsse Prinzessin, resoluter Jäger oder grimmiger Wolf; Yven Hess interpretiert mit seinem ausgeprägten Ostschweizer Dialekt die Figuren so gut, dass die Zuhörer sie beinahe sehen können:

Yven Hess wurde bekannt mit dem Kinohit «Papa Moll», in welchem er Sohn Willy spielte. Zudem nahm er an «Deutschland sucht den Superstar» teil. Der 17-Jährige verfasst Gedichte, schreibt Geschichten und zeichnet Comics. Zurzeit arbeitet er als Klassenassistent in Bronschhofen. Er träumt von einer grossen Karriere als Schauspieler und als Sänger.