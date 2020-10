«Eine lückenlose Verfolgung der Infektionsketten in der Ostschweiz wird immer schwieriger»: Ostschweizer Contact-Tracer kämpfen mit steigenden Coronazahlen Das von der Lungenliga Thurgau organisierte Contact-Tracing muss sich wegen der schieren Menge Coronafälle auf den Grundauftrag konzentrieren. Das heisst, Personen in Isolation und Quarantäne werden nicht mehr so häufig kontaktiert. Personalreserven müssen zuerst rekrutiert werden. Larissa Flammer, Elias Hostettler 23.10.2020, 05.00 Uhr

Contact-Tracer bei der Arbeit. Bild: Gaetan Bally/Keystone

94 neue Coronafälle bestätigte der Kanton Thurgau gestern. Diese Indexfälle – so nennt das Contact-Tracing die positiv getesteten Personen – müssen alle in Isolation geschickt werden. Ausserdem müssen die Contact-Tracer alle Indexfälle möglichst schnell abtelefonieren, um die Namen von Kontaktpersonen zu erfahren und diese in Quarantäne schicken zu können. Weiter sollten eigentlich alle Personen in Isolation und Quarantäne alle zwei Tage angerufen und nach dem Gesundheitszustand befragt werden.

Am Donnerstag waren im Thurgau 445 Personen in Isolation – und ein vielfaches mehr in Quarantäne. Die Lungenliga kann für das Contact-Tracing zurzeit auf 34 Mitarbeiter und 10 Zivilschützer zurückgreifen, die einen immer grösser werdenden Aufwand haben.

Die Fallzahlen sind um ein Vielfaches höher als im März und April. Screenshot: Thurgauer Dienststelle für Statistik

Die «Thurgauer Zeitung» weiss denn auch von Personen, die per SMS und Mail in Quarantäne geschickt wurden und während der zehn Tage nur einmal telefonisch kontaktiert wurden. Und auch infizierte Personen wurden längst nicht jeden zweiten Tag angerufen.

Per SMS geht es am schnellsten

Hugo Bossi, Geschäftsführer der Lungenliga Thurgau, muss auf Anfrage eingestehen: «Im Moment können wir aufgrund der steigenden Fallzahlen und der komplexeren Fälle mit mehr Kontaktpersonen pro Indexfall nicht mehr alle Personen in Isolation und Quarantäne jeden zweiten Tag telefonisch kontaktieren.» Auch werde mit den steigenden Fallzahlen eine lückenlose Verfolgung der Infektionsketten immer schwieriger. Trotzdem zeigt sich Bossi zuversichtlich:

«Ja, wir können das Contact-Tracing mit Unterstützung des Zivilschutzes weiterhin gewährleisten.»

Allerdings sei damit zu rechnen, dass bei weiter ansteigenden Fallzahlen weiterhin nur der Grundauftrag erfüllt werden könne. Dabei handelt es sich um das Mitteilen der Quarantäne- oder Isolationsanweisungen und die Kontaktpersonennachverfolgung. Der telefonisch Kontakt danach muss reduziert werden.

Gemäss Bossi hat sich der erste Kontakt per SMS als hilfreich erwiesen, weil so die Personen möglichst rasch isoliert werden können: «Das dient dem übergeordneten Ziel, dass keine weiteren Personen angesteckt werden.»

Bild: Andrea Stalder

Das Contact-Tracing-Team im Thurgau setzt sich vielfältig zusammen: bisherige Angestellte der Lungenliga, Zivildienstleistende, Zivilschützer sowie viele Personen, die auf dem freien Arbeitsmarkt rekrutiert wurden. Bossi sagt:

«Weitere Personalreserven gibt es nicht.»

Allerdings baue man den Personalbestand laufend aus, indem neue Helfer rekrutiert werden.

Hohe Belastung in der ganzen Ostschweiz

In den Kantonen St.Gallen und den beiden Appenzell wird das Contact-Tracing von St.Gallen aus organisiert. Dort kontaktiere man die Betroffenen in der Regel nur einmal, sagt Raouf Selmi vom Kanton St.Gallen. Dann werden den Infizierten die Verhaltensregeln für die Quarantäne erklärt. Zusätzlich erfrage das Contact-Tracing-Team die Daten jener Menschen, mit denen die positiv getestete Person während der letzten zwei Wochen in Kontakt war, erklärt Selmi.

Das Contact-Tracing in St.Gallen sei zwar stark belastet, könne aber aktuell gut weitergeführt werden. Laufend werden Anpassungen vorgenommen, unter anderem personelle Ressourcen aufgestockt. Aktuell arbeiteten beim St.Galler Contact-Tracing etwas mehr als 50 Personen. Dabei handelt es sich laut Selmi um Personal mit «medizinischem oder pflegerischem Hintergrund». Nicht alle davon seien im Vollpensum angestellt.

Am Donnerstag waren 1128 positiv Getestete im Tracing

Wie viele Personen das Contact-Tracing bedient, könne man aufgrund der hohen Belastung zurzeit nicht kommunizieren. Zudem könnten die Angaben bereits in zwei Stunden oder spätestens am nächsten Tag überholt sein. «Die aktuelle Situation ist sehr dynamisch», sagt Selmi. Am Donnerstagmittag meldete der Kanton St.Gallen 1128 positiv Getestete im Tracing.

Die beiden Appenzell übergaben die Aufgabe im August an den Kanton St.Gallen. Zu eng sei man mit dem Nachbarn verbunden, sagt Georg Amstutz von der Ausserrhoder Kommunikationsstelle. Da mache eine getrennte Rückverfolgung der Coronafälle keinen Sinn. Weiter sagt er:

«In den Ausgang geht der Herisauer, der einen Drittel unserer Bevölkerung ausmacht, nicht ins Dorf, sondern nach St.Gallen.»

Auch arbeiteten viele Ausserrhoder im Kanton St.Gallen und umgekehrt. Zwei Wochen vor Ausserrhoden hat auch Appenzell Innerrhoden seine eigene Tracingstelle den St.Galler Behörden angehängt. Innerrhoden ist bislang der einzige Kanton, der noch keinen Todesfall zu beklagen hatte.