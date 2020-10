Eine halbe Lösung für Matzingen: Die Frauenfeld-Wil-Bahn akzeptiert, dass die Rössli-Kreuzung ohne flankierende Massnahmen saniert werden muss Private haben mit ihrer Beschwerde gegen die Sanierung der Rössli-Kreuzung in Matzingen Recht bekommen. Die Frauenfeld-Wil-Bahn AG zieht das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nicht weiter vor Bundesgericht. Rahel Haag 20.10.2020, 16.45 Uhr

Die Rössli-Kreuzung in Matzingen. Bild: Reto Martin

Es ist vorbei. Kürzlich hat das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde mehrerer Privater aus Matzingen betreffend der Sanierungspläne für den Bahnübergang Stettfurterstrasse, besser bekannt als Rössli-Kreuzung, gutgeheissen (unsere Zeitung berichtete). Nun gibt die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) AG bekannt, dass sie gegen das Urteil keine Beschwerde beim Bundesgericht einreichen wird.

«Es handelt sich um einen gut begründeten verfahrensrechtlichen Entscheid.»

Thomas Baumgartner, Direktor Frauenfeld-Wil-Bahn. Bild: Ralph Ribi

Das sagt FBW-Direktor Thomas Baumgartner. Die Privaten aus Matzingen hatten sich nicht per se gegen die Sanierung der Rössli-Kreuzung gewehrt, sondern gegen die geplanten Massnahmen an der nahen Altholz- sowie Oberdorfstrasse. Im Urteil hatte das Bundesverwaltungsgericht bestätigt, dass die strittigen Massnahmen keine Eisenbahnanlagen darstellten und somit im Mai 2019 nicht vom Bundesamt für Verkehr hätten genehmigt werden dürfen.

Es sind Anpassungen am Projekt nötig

Vor sechs Jahren ist die Frist für die Sanierung aller FBW-Bahnübergänge abgelaufen. In Matzingen hat sich bis heute nichts getan. «Nun haben wir ein bewilligtes Projekt zur Sanierung des Bahnübergangs», sagt Baumgartner, «aber ohne die notwendigen flankierenden Massnahmen». Das bedeute, dass der Bahnübergang zwar saniert werden könne.

«Ohne die flankierenden Massnahmen funktioniert der Knoten verkehrstechnisch aber nicht.»

Davon ist der FBW-Direktor überzeugt. Aus diesem Grund müssten in einem nächsten Schritt Anpassungen am Projekt vorgenommen werden. Zu klären sei dabei auch, in welchem Verfahren diese Anpassungen zu erfolgen hätten. «Diese Frage werden wir zusammen mit dem Kanton Thurgau und der Gemeinde Matzingen klären und dann die weiteren Schritte angehen», sagt er.

Gemeinde überprüft Tempo-30-Zonen

Walter Hugentobler, Gemeindepräsident Matzingen. Bild: Andrea Stalder

Die FBW, Vertreter des Tiefbauamts des Kantons Thurgau sowie der Gemeinde Matzingen hätten diesbezüglich bereits Kontakt gehabt, sagt Gemeindepräsident Walter Hugentobler. Betreffend der geplanten flankierenden Massnahmen auf der Altholz- und Oberdorfstrasse stellt er klar:

«Wir wollten diese nicht durchzwängelen.»

Aktuell sei die Gemeinde dabei, die Tempo-30-Zonen zu überprüfen. Auch die Altholz- und Oberfeldstrasse sind davon betroffen. «In diesem Zusammenhang könnte es weitere Massnahmen geben», sagt er. Diese hätten dann aber nichts mit der Sanierung des Bahnübergangs zu tun.

Angesprochen auf die schwierige Situation bei der Rössli-Kreuzung sagt Hugentobler: «Mir tut sie nicht weh.» Die Einheimischen wüssten, dass es dort jeweils zur halben und vollen Stunde zu Stau kommen könne.

«Wir leben damit.»

Was hingegen schwierig sei: Im Bereich der Kreuzung ist die St.Gallerstrasse in schlechtem Zustand. Der Grund: Der Kanton habe aufgrund der anstehenden Sanierung mit Reparaturarbeiten zugewartet.

Hinweis: Urteil A-3266/2019