Eine frohe Botschaft für die Einwohner von Basadingen-Schlattingen: Erstmals seit zehn Jahren rechnet der Gemeinderat wieder mit schwarzen Zahlen im Budget Politisch Basadingen-Schlattingen: Budget, Steuerfuss und zwei Objektkredite über insgesamt 885000 Franken kamen klar durch. Thomas Güntert 01.12.2019, 18.45 Uhr

Das Dorf Basadingen (Gemeinde Basadingen-Schlattingen) aus der Luft. Bild: Reto Martin

Gemeindepräsident Peter Mathys an der Budgetversammlung von vergangenem Freitagabend. Bild: Thomas Güntert

Ein gutes Omen für die Zukunft. Es war der erste Voranschlag der neuen Kassenamtsleiterin Debora Schäfli – und dieser rechnete mit schwarzen Zahlen. Bevor die Gemeindeversammlung unter der Leitung von Gemeindepräsident Peter Mathys am Freitagabend in der Schlattinger Gemeindeschüür über das Budget befinden konnte, standen noch zwei Objektkredite an.