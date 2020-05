«Eine Chance, aufzuräumen»: Wie Roger Forrer als vom Kanton eingesetzter externer Gemeinderat wieder für Ruhe in Eschenz sorgen soll Nach drei Rücktritten ist der Eschenzer Gemeinderat handlungsunfähig. Nun setzt der Kanton Roger Forrer, den ehemaligen Stadtpräsidenten von Steckborn, als externen Gemeinderat ein. Er soll das Amt mindestens bis zur Ersatzwahl im September ausführen. Rahel Haag 09.05.2020, 04.30 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Er war Stadtpräsident in Steckborn, nun ist er im Eschenzer Gemeinderat: Roger Forrer. Bild: Andrea Stalder

Alles soll besser werden in Eschenz. Dank Roger Forrer, alt Stadtpräsident von Steckborn. Der Kanton hat ihn vorübergehend als Gemeinderat eingesetzt. Auf diese Weise soll Eschenz handlungsfähig bleiben. Er sehe die externe Unterstützung als Chance, sagt Vizegemeindepräsident Dominik Spycher. «Von Forrer, der viel Erfahrung mitbringt, können wir sicher etwas lernen.» Auch Forrer sieht die Zusammenarbeit als Chance:

«Eine Chance, aufzuräumen.»

Ende März hatten sich am Rhein die Ereignisse überschlagen. Gemeindepräsident Claus Ullmann sowie die Gemeinderäte Hansruedi Buff und Erwin Bühler hatten ihren Rücktritt eingereicht. Spycher sagt:

«Hansruedi Buff und Erwin Bühler waren nicht gewillt, das Amt länger auszuführen.»

Das habe sich zuletzt an der Gemeinderatssitzung vom 27. April gezeigt. Bühler sei unterdessen krankgeschrieben. Darüber hinaus hatten drei Mitarbeiter in der Verwaltung ihre Kündigung eingereicht. Per Ende Juni verlassen die Gemeindeschreiberin, der Bausekretär und der Steuersekretär die Gemeinde.

Lage hat sich stetig zugespitzt

«Ich hatte im Vorfeld gehört, dass es in Eschenz nicht rund läuft», sagt Forrer, «ich mache aber keine Vergangenheitsbewältigung.»

Doch was hat das Fass am Ende zum Überlaufen gebracht? Spycher bestätigt, dass es innerhalb des Gemeinderats zu einer Rücktrittsaufforderung gekommen war. Mehr will er dazu nicht sagen. Er betont aber:

«Am Ende war es nicht ein Punkt, sondern ein Prozess, der zu dieser Situation geführt hat.»

Dominik Spycher, Vizegemeindepräsident. (Bild: Thi My Lien Nguyen)

Die Lage habe sich während anderthalb Jahren stetig zugespitzt. Ausschlaggebend war laut Spycher eine Analyse der Verwaltung. Dabei sei es unter anderem um Fragen der Führung und Organisation gegangen. «Die Mitglieder des Gemeinderats waren sich in gewissen Punkten nicht einig.» Er wolle aber nicht zurückschauen. «Ich bin ein positiv denkender Mensch», sagt der 48-Jährige. Für ihn sei das Glas halb voll – auch jetzt noch.

«Das Ziel war von Anfang an klar: Wir wollen keinen Stillstand.»

Das ist erreicht. Mit Roger Forrer, Dominik Spycher und Heidi Springmann zählt der Eschenzer Gemeinderat drei Mitglieder und bleibt damit handlungsfähig.

Eschenz von oben: Mit der Hilfe von Roger Forrer soll in der Gemeinde wieder Ruhe einkehren. Bild: Andrea Stalder

Als die Anfrage des Kantons kam, musste Roger Forrer nicht lange überlegen. «Mir gefällt die Arbeit mit Menschen in nicht alltäglichen Situationen», sagt der 55-Jährige. Seit knapp einem Jahr leitet er das familieneigene Immobilienunternehmen in Wil. Dadurch sei er zeitlich flexibel.

Er kenne Eschenz, habe zugleich aber keinen Bezug zur Gemeinde. «Entsprechend gibt es kein Konfliktpotenzial.» In seiner Funktion als externer Gemeinderat ohne Ressort wolle er mithelfen, «das Schiffchen wieder in ruhigere Gewässer zu führen». Gleichzeitig betont er:

«Ich will Eschenz nicht meinen Stempel aufdrücken.»

Seine Aufgabe wird er mindestens bis zur geplanten Ersatzwahl am 27. September ausführen, bei Bedarf auch länger. «In dieser Zeit soll Eschenz politisch so weiterkommen, dass Kandidierende gefunden werden können.» Zudem spricht er sich dafür aus, die Rekrutierung eines neuen Gemeindeschreibers möglichst schnell in Angriff zu nehmen. «Ein nahtloser Übergang ist wichtig.» Bis dahin wird es gemäss Spycher eine Übergangslösung geben. «Diese ist bereits aufgegleist.»

Corona verzögert Ersatzwahl

Was die Suche nach Kandidierenden angehe, habe man mit den Parteipräsidenten Kontakt aufgenommen. «Wegen der Coronapandemie blieb uns kaum eine andere Möglichkeit, als die Wahlen auf Ende September anzusetzen», sagt Spycher. Denn aktuell wäre es schwierig, einen Wahlkampf zu führen. «Für die Meinungsbildung wären auch Podiumsdiskussionen nötig.» In Zeiten von Corona undenkbar.