Eine Amriswiler Stadträtin vertritt den Kanton in einer Asylorganisation – Regierungsrat Urs Martin verzichtet «Ich will die Rollen sauber trennen»: Regierungsrat Urs Martin sieht von einer Einsitznahme im Stiftungsrat der Peregrina ab. Damit bleibt er seiner Linie treu. Silvan Meile 23.06.2020, 05.00 Uhr

Daniela Di Nicola (SVP), Unternehmerin und Sozialvorsteherin der Stadt Amriswil. Bild: PD

Der Regierungsrat wählte Daniela Di Nicola (SVP), Unternehmerin und Sozialvorsteherin der Stadt Amriswil, in den Stiftungsrat der Peregrina-Stiftung. Diese von den beiden Landeskirchen und dem Kanton getragene Organisation ist im Thurgau für die Unterbringung von Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und ausreisepflichtigen Personen zuständig. Nebst Di Nicola sind je zwei Vertreter der beiden Landeskirchen im Stiftungsrat vertreten.

Mit dem Wegfall der Peregrina-Verwaltungskommission vor einigen Wochen, die bisher zwischen der strategischen- und der operativen Ebene eingebettet war, verstärkt der Stiftungsrat nun seinen direkten Einfluss auf die Asylbetreuung im Thurgau, für die er auch die Verantwortung trägt. Das scheint für verschiedene Beobachter auch nötig zu sein. Nicht nur aus den Gemeinden sind offenbar schon Stimmen laut geworden, welche unter anderem die Art und Weise beanstandeten, wie die betroffenen Personen von der Peregrina untergebracht wurden. Die Bedingungen seien teilweise nicht mehr ganz zeitgemäss.

Dem Wunsch des Verbands Thurgauer Gemeinden entsprochen

Regierungsrat Urs Martin verzichtet auf eine Einsitznahme im Stiftungsrat der Peregrina. Bild: Andrea Stalder

Regierungsrat Urs Martin, Vorsteher des Departements für Finanzen und Soziales, erklärt, dass entsprechende Kritik auch aus Amriswil geäussert wurde – und zwar von der Sozialvorsteherin Daniela Di Nicola, die nun selber Einsitz im Stiftungsrat nimmt. Damit werde auch dem Wunsch des Verbands Thurgauer Gemeinden entsprochen, der eine Vertretung in der strategischen Führung der Peregrina verlangte, sagt Martin. Dafür musste sogar die Stiftungsurkunde angepasst werden. Dort war vorgesehen, dass eine Vertretung der Kantonsverwaltung dem Stiftungsrat angehören muss.

Anders als sein Vorgänger Jakob Stark, im Peregrina-Stiftungsrat mitwirkte, verzichtet Martin auf dieses Mandat. Er sagt:

«Ich will die Rollen sauber trennen.»

Als Vertreter des Kantons versteht er sich als «Auftraggeber» der Peregrina, deren Tätigkeit er als Regierungsrat überwachen will. Dafür lasse er sich regelmässig über die Arbeit im Stiftungsrat informieren. Ausserdem werde er in den nächsten Monaten einige Unterkünfte für Asylsuchende besuchen. Selber aber in der strategischen Stiftungsebene einzubringen, könnte zu Zielkonflikten führen.

Martin bleibt seiner Linie treu

Damit geht Urs Martin als Regierungsrat jenen Weg weiter, den er bereits als Kantonsrat eingeschlagen hatte. Vor mehr als zehn Jahren machte er sich im Grossen Rat für Richtlinien zur Public Corporate Governance stark. Sie sollen etwa Fragen beantworten, wie eine Regierung ausgelagerte Aufgaben steuern und kontrollieren soll. «Einführung eines systematischen Managements der Kantonsbeteiligungen» lautete die damalige Motion.

Mittlerweile hat Urs Martin vom Parlamentsstuhl auf den Regierungsratsessel gewechselt, wo ihn sein damaliges Thema wieder begegnet. «Public Corporate Governance wird in den nächsten Monaten im Regierungsrat diskutiert», sagt er. Einen Entwurf, wie diese künftig neu ausgestaltet werden sollen, habe er von seinem Vorgänger übernommen.