Eine Absage und viele Fragezeichen: Für die Sirnacher Fasnacht ist noch fast alles offen Die Sirnacher Fasnacht verzichtet auf die Eröffnung am 11. November. Wie es danach weitergeht, wissen die Veranstalter noch nicht. Olaf Kühne 02.10.2020, 04.30 Uhr

Kurz vor dem Lockdown: Muschelfee Joy Kayser eröffnet fliegend die Sirnacher Fasnacht 2020. (Bild: Olaf Kühne, 20. Februar 2020)

«Ich meine natürlich die Hygienemasken», sagt Marco Meuri und lacht. Seinen Humor hat der Präsident der Sirnacher Fasnacht (SiFa) nicht verloren. Auch nicht angesichts der Vorgaben, welche sein Verein in Coronazeiten für eine Sirnacher Fasnacht in ihrer traditionellen Form umsetzen müsste. Als Beispiel benennt Meuri den samstäglichen Umzug: «Wir haben jeweils bis zu 15000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die müssten wir in Sektoren à 300 Personen unterteilen – mit Maskenpflicht. Hygienemasken.»