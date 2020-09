Einblick in sein Bilderlager: Der Frauenfelder Galerist Stefan Rutishauser hat während des Lockdown 120 Kilogramm Kunst entsorgt Im Rahmen der Aktion 5stern öffnen in der ganzen Ostschweiz Künstler ihre Ateliers und gewähren Einblick. Zu Besuch bei Stefan Rutishauser in Frauenfeld. Andreas Taverner 21.09.2020, 04.29 Uhr

Künstler und Galerist Stefan Rutishauser in seinem Bilderlager am Marktplatz Frauenfeld. (Bild: Andreas Taverner)

«Stefan Rutishauser ist ein Künstler, dessen Arbeiten ich sehr schätze.» Das sagt am Samstagnachmittag José Scarabello. Er ist einer der Besucher in Rutishausers Bilderlager an der Marktstrasse 6. Im Rahmen der Aktion «5stern» nutzt er die Gelegenheit, Kunstschaffenden in ihren Ateliers über die Schulter zu schauen.