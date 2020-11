Ein Zeichen für Wald und Holz: Lignum Ost pflanzt mit Regierungsrätin Carmen Haag im Ittinger Wald ein Duzend Jungbäume Die Branchenorganisation Lignum Ost informierte im Ittinger Wald über ihr Schaffen im Bereich des nachhaltigen Bauens. Evi Biedermann 12.11.2020, 16.30 Uhr

Ein Duzend verschiedenartige Jungbäume wurden im Ittinger Wald gepflanzt. (Bild: Evi Biedermann)

Schön, formbar, kreativ, wirtschaftlich, dauerhaft, ökologisch: Holz trägt viele Vorzüge in sich, was es zu einem wertvollen Werkstoff macht. Die Branchenorganisation Lignum Ost setzt sich für eine vermehrte Verwendung des nachwachsenden einheimischen Rohstoffs ein. So wurden am Mittwoch im Sinn von «Auf Holz bauen – Zeichen setzen» im Ittinger Wald ein Dutzend verschiedenartige Jungbäume gepflanzt. Auf einer Waldparzelle, wo vor einiger Zeit vom Borkenkäfer befallene Fichten gefällt werden mussten.