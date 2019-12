Ein Weilchen Ruhe dank der Kindereisenbahn in Felben Der kleine Dampfzug ist die grosse Attraktion für Klein und Gross am Christbaumfest in Felben. Andreas Taverner 22.12.2019, 16.35 Uhr

Stephan Birchmeier steuert den kleinen Dampfzug durch den Tannenwald. (Bild: Andreas Taverner)

Mega gut hat Roan die Fahrt mit dem Dampfzug gefallen. Dieses Jahr speziell für ihn: Er durfte ohne Begleitung mitfahren. Doch aus der einen Runde wurden nicht nur für Roan, sondern für die meisten Kinder am Christbaumfest am Samstag in Felben gleich mehrere Runden.