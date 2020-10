Ein Vorstellungsgespräch anstelle eines Tête-à-Tête: Wie die neue starke Frau von Volley Amriswil zu ihrem Job kam Gesa Osterwald ist seit Beginn dieser Saison die Geschäftsführerin von Volley Amriswil. Manuel Nagel 24.10.2020, 04.20 Uhr

Gesa Osterwald mit einem offiziellen Volleyball der Champions League. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 23.Oktober 2020)

Sie kommt von der anderen Seite des Bodensees – vom deutschen Spitzenteam VfB Friedrichshafen – und ist einer der Neuzugänge von Volley Amriswil auf diese Saison hin, obschon Gesa Osterwald ihre Volleyballschuhe bereits an den Nagel gehängt hat. Doch Osterwald wurde auch nicht verpflichtet, um den Ball über das Netz zu smashen. Vielmehr soll sie als neue Geschäftsführerin der Amriswiler Volleyballer hinter den Kulissen agieren und den Verein neben dem Feld zum Erfolg führen.

An den Bodensee hat es die 32-Jährige vor elf Jahren verschlagen. Sie wuchs auf im niedersächsischen Hameln und war somit der Nordsee bedeutend näher als dem Schwäbischen Meer.

Vom Leistungsturnen zum Volleyball

Als Jugendliche war sie nicht nur begeisterte Turnerin, sie war auch richtig gut und betrieb den Sport leistungsmässig, bis ihr Verletzungen einen Strich durch die Rechnung machten. Und auch ihr Wachstum, denn Gesa Osterwald war plötzlich zu gross, um es im Leistungsturnen ganz an die Spitze zu schaffen.

Dass sie dann mit 16 Jahren nicht beim Basketball landete, lag an ihrer Familie. «Papa, Mama und auch mein Bruder spielten Volleyball. Also schaute ich da vorbei und hatte auch ein gewisses Talent», erzählt Osterwald, die für Giessen in der Regionalliga spielte.

Studium in Leipzig, Praktikum am Bodensee

In Leipzig studierte sie Sportmanagement und Journalismus und hatte die Möglichkeit, beim VfB Friedrichshafen ein Praktikum zu absolvieren. Aus der befristeten Stelle wurde eine Festanstellung und schliesslich war Osterwald die Pressesprecherin des Chamions-League-Siegers von 2007. In dieser Funktion ergaben sich auch erste Kontakte zu Volley Amriswil, weil die beiden Teams regelmässig gegeneinander Testspiele austrugen.

Im Sommer 2019 sprach Osterwald mit Amriswils damaligem Interimspräsidenten Kurt Wick und liess durchblicken, dass ihr nach zehn Jahren beim VfB mal eine Luftveränderung guttäte. «Nur zehn Minuten nach diesem Telefonat rief mich Kudi zurück, um ein Treffen abzumachen», erinnert sich Gesa Osterwald. Sie solle doch mal mit der Fähre herüberkommen. Doch es blieb nicht beim Tête-­à-Tête, denn Wick brachte noch seine Vorstandskollegen Peter Bär und Urs Schär mit. Anstelle eines zwanglosen Beschnupperns wurde es ein Vorstellungsgespräch. Man blieb in Kontakt, skizzierte gemeinsam ein mögliches Jobprofil für die neu zu schaffende Stelle einer Geschäftsführerin und machte im Frühjahr 2020 alles klar. Mit der neu geschaffenen Stelle der Geschäftsführerin will Amriswil nun den nächsten Schritt der Professionalisierung machen.

Stellenwert des Volleyballs in Amriswil grösser als in Friedrichshafen

Seit dem 1. August ist Gesa Osterwald nun im Oberthurgau tätig und hat sich schon bestens eingelebt mit ihrem Mann. Sie schwärmt vom Vereinsumfeld, das trotz bisheriger ehrenamtlicher Tätigkeit unglaublich gut aufgestellt sei. Osterwald sagt:

«Ich habe keine Baustellen vorgefunden und konnte sogleich loslegen.»

Man spüre hier in Amriswil, dass die Volleyballer einen grossen Stellenwert hätten. Das sei in Friedrichshafen nicht der Fall gewesen. Da stehe eher die Industrie im Fokus.

Dass Amriswil etwas kleiner sei, komme den Osterwalds auch entgegen. «Mein Mann Kai und ich fühlen uns wohl in der Natur.» Die beiden sind begeisterte Downhill-Biker und auch sonst oft mit dem Velo in Amriswil und Umgebung unterwegs.

Positive Signale des Vereins trotz Krise

Und dabei werde sie oft erkannt, sagt Gesa Osterwald. Das liege daran, dass sie für einen Verein tätig sei. «Ich habe eine deutsche Bekannte, die zog vor einigen Jahren hierher. Wir sind erst seit drei Monaten hier, haben aber bereits jetzt einen viel grösseren Bekanntenkreis.»

Also läuft alles perfekt für die neue Geschäftsführerin? Nicht ganz. Denn die aktuelle Lage beschäftigt sie seit ihrem ersten Arbeitstag und hält sie auf Trab. Doch gerade in dieser unsicheren Zeit habe sie bereits im Frühjahr aus Amriswil stets positive Signale erhalten, dass der Verein die Krise meistern werde und die Sponsoren hinter ihm stünden. Ihr Wechsel von Friedrichshafen nach Amriswil sei deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, findet Gesa Osterwald.

Dass ihr Verein nächste Woche in der Champions-League-­Qualifikation im heimischen Tellenfeld gegen Weltklasseteams wie Dinamo Moskau und Trentino spielt, ist für Osterwald ein tolles Erlebnis, obwohl sie schon vorher für einen Champions-League-Sieger tätig war.