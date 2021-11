Murgspritzer: Covidiotinnen und Liebesdiener in Frauenfeld

Glosse Ein voller Strassenstrich: Was besser wäre als demonstrierende Covidioten auf der Zürcherstrasse Ost in Frauenfeld Murgspritzer: Wer glaubte, Frauenfeld habe eine neue sündige Meile, lag falsch. Am Dienstagmorgen fand in der Thurgauer Kantonshauptstadt eine unbewilligte Demonstration statt. Das findet TZ-Redaktor Mathias Frei erschreckend. Mathias Frei 10.11.2021, 04.50 Uhr

Ein Strassenstrich, jedoch nicht in Frauenfeld, sondern in Olten.

Bild: Bruno Kissling (OLT)

Frauenfelds sündige Meile? Klar, die St.Gallerstrasse mit dem «Trocadero», der Big-Apple-Kontaktbar und dem «Blue Flamingo». Das war einmal. Heute geht das horizontale Gewerbe nicht mehr Richtung Süden auf Kundinnen- und Kundenfang, sondern auf der östlichen Einfallachse. Meint man. So säumten am Dienstagmorgen handgezählte 88 Volljährige die Zürcherstrasse Ost zwischen Towerkreisel und Lindenspitz. Erschreckend, dass sogar Kinder mit einem aufgesetzten Lächeln an der Strasse standen.

Was ist das doch nur für eine Welt, denkt man sich, wenn man das auf Facebook gepostete Drei-Minuten-Video visioniert – weil man merkt, dass da ja gar keine Liebesdienerinnen und -diener an der Strasse ihre Dienste feilbieten, sondern Covidiotinnen und Coronaschwurbler an einer unbewilligten Demonstration auf öffentlichem Grund teilnehmen. Da wäre mir ein voller Strassenstrich also noch genehmer.