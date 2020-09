Ideen gesucht: Die Bauten der Münchwiler Badi sind in die Jahre gekommen Das Münchwiler Parkbad an der Murg will seine Hochbauten ersetzen und lässt hierfür seine Gäste mitreden. Olaf Kühne 01.09.2020, 18.26 Uhr

Parkbad-Präsident Bruno Frei freut sich über die grosse Resonanz auf seine Infotwand. Bild: Olaf Kühne

«Es wäre ein Fass ohne Boden», sagt Bruno Frei. Der Präsident der Genossenschaft Parkbad an der Murg beantwortet damit die Frage, weshalb man die nunmehr 62-jährigen Hochbauten des beliebten Münchwiler Freibades nicht renovieren will. «Wir müssten alles sanieren», sagt Frei, der sein Amt erst seit vergangenem Jahr innehat, «Garderoben, sanitäre Anlagen, Küche, Personalräume. Dazu kommt, dass vieles auch nicht behindertengerecht ist.»

Von einer maroden Badi kann dennoch nicht die Rede sein. «Unsere Wassertechnik und die Becken sind à jour, die haben wir jüngst saniert. Und auch bezüglich unserer Hochbauten haben wir keinen Zeitdruck.» Die Geschäftsleitung um Bruno Frei hat sich deshalb zu einem unkonventionellen Weg entschieden. Nicht, weil sie sämtliche Gebäude durch Neubauten ersetzen will. Sondern weil sie hierfür – unter anderem– ihre Badegäste miteinbezieht. «Wir haben für diese Saison eine Infowand errichtet», so Frei. «Darauf erzählen wir die Geschichte unseres Bades und wo wir damit hin wollen.»

Ergänzt ist die Tafel mit einem Briefkasten und Onlineformularen, auf welchen die Besucherinnen und Besucher ihre Ideen und Wünsche zu Papier bringen konnten. «Ich sass diesen Sommer wiederholt im Gartenrestaurant und beobachtete unsere Gäste, wie sie die Tafel studierten und die Antwortformulare ausfüllten», berichtet Frei. «Das hat mich sehr gefreut.» Die Idee hinter den Formularen sei einerseits, bei den Gästen Identifikation mit der Badi zu schaffen. Und andererseits: «Wir haben sehr viele langjährige Gäste, die kennen das Parkbad wahrscheinlich besser als wir in der Geschäftsleitung und kommen so vielleicht auf Ideen, auf die wir nicht gekommen wären.»

Einladung an lokale Architekten

Nach dieser Ideenfindungsphase gilt es, das Ganze in einen Anforderungskatalog für einen Architekturwettbewerb zu packen. Und selbst hier gehen die Münchwiler einen eher unkonventionellen Weg. «Wir werden alle Architekten in unseren Partnergemeinden Eschlikon, Fischingen, Sirnach und Münchwilen anschreiben», sagt Bruno Frei. «Aus den eingegangenen Bewerbungen werden dann eine Handvoll Architekturbüros ausgewählt, welche ein Projekt einreichen dürfen. Das Siegerprojekt wollen wir dann unserer Generalversammlung im Frühling 2021 präsentieren.» Wiederum ein Jahr später soll dann der Antrag an der GV erfolgen. Und so soll dann schliesslich der Sommer 2023 die letzte Münchwiler Badesaison mit den dannzumal 65-jährigen Hochbauten werden.