Die Raiffeisenbank am Bichelsee feiert ihren besten Kunden Zu dessen 80. Geburtstag beschenkte die Raiffeisen Bichelsee ihren prominentesten Kunden, Hausi Leutenegger. Christoph Heer 06.02.2020, 16.50 Uhr

Bankleiter Ruedi Bleichenbacher, Bildhauer Romuald Polachowski und Jubilar Hausi Leutenegger stossen an. Bild: Christoph Heer

Die Raiffeisenbank am Bichelsee und Hausi Leutenegger. Eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung seit nunmehr 55 Jahren. Zu seinem 80. Geburtstag, den Leutenegger Mitte Januar feiern konnte, erhält er von Ruedi Bleichenbacher, Vorsitzender der Bankleitung, deshalb gleich zwei Präsente.

«Als Erinnerung an seine Schauspielkarriere entschieden wir uns, in Zusammenarbeit mit dem Bildhauer Romuald Polachowski, einen hollywoodähnlichen Walk of Fame Stern anzufertigen», sagte Bleichenbacher am Mittwochabend. Auch die zweite Trophäe, ein Thurgauer Apfel, fertigte der Bildhauer aus Guntershausen aus Marmor und freut sich nun, dass seine beiden Kunstwerke den Weg nach Genf finden. Hausi Leutenegger betonte an der kleinen Feier, dass diese beiden tollen Geburtstagsgeschenke in einer Vitrine in seiner Genfer Villa, neben der Bob-Olympiagoldmedaille, Platz finden werden.

«Wir haben voneinander profitiert. Ich von der Bank und die Bank von meinem Namen.»

«Die Raiffeisenbank am Bichelsee und ich, das ist eine wahre Erfolgsgeschichte», sagte der Unternehmer. «In 55 Jahren Zusammenarbeit gab es nie böse Worte, im Gegenteil, wir haben voneinander profitiert. Ich von der Bank und die Bank von meinem Namen.»