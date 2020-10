Ein selten gewordenes Ereignis: In Aadorf öffnet am Samstag ein Gastrobetrieb Just auf dem vorläufigen Höhepunkt der Pandemie eröffnen Daniela und Philipp Schmidlin am Samstag in Aadorf ihr Pub Päng. Kurt Lichtensteiger 30.10.2020, 16.50 Uhr

Daniela und Philipp Schmidlin in ihrem Pub. Bild: Kurt Lichtensteiger

Wie in kurzer Zeit aus dem ehemaligen Nähstübli «Hosesack» ein Pub mit integrierter Lounge unter der Bezeichnung «Päng» geworden ist, mutet schon fast wie ein Knalleffekt an. Knall auf Fall scheint nämlich – zumindest für Aussenstehende – der Entscheid zur beruflichen Umorientierung des ehemaligen Schulhauswarts und der Inhaberin eines Nähstüblis zu sein. «Wir mögen Veränderungen im Leben und sind gerne als Gastgeber unter Leuten», sagen Daniela und Philipp Schmidlin. Unter diesen Voraussetzungen mag ihr Schritt in die Gastronomie gar nicht so überraschend gekommen sein.