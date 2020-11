Ein Schweizer aus dem Ausland: Die Reben für die Diessenhofer Bürgerweine stammen aus einem Gailinger Rebberg Dass die Reben für den Diessenhofer Stadt- und Bürgerwy ennet des Rhein wachsen, ist eine jahrhundertealte Tradition. Heute werden aus den Gailinger Reben bis zu 7000 Liter jährlich produziert. Dabei waren die Reben im Ersten Weltkrieg noch verwüstet worden. Thomas Güntert 05.11.2020, 17.34 Uhr

Links die Villa Rheinburg, gegen den Rhein hin der Schloss-Rheinburg-Rebberg und im Hintergrund Diessenhofen. (Bild: Reto Martin)

Ein kraftvoll aromatischer Blauburgunder, das ist er, der Diessenhofer Stadtwy. Kürzlich wurde er an der Weinprämierung «Mondial des Pinots» mit Gold ausgezeichnet. Der fruchtig leichte Bürgerwy wird aus Müller-Thurgau-Trauben gekeltert und bekam an der «AWC Vienna» die Silberplakette. Sie sind vermutlich die einzigen Schweizer Weine, die auf deutschem Hoheitsgebiet wachsen.

Vor sechs Jahren gab der katholische Pfarrer Werner Läuchli dem ersten Diessenhofer Stadtwein von Marlies Keller und Beat Schindler den kirchlichen Segen. (Bild: Thomas Güntert)

Rund 50 Jahre, nachdem der Weinbau ennet dem Rhein fast zum Erliegen kam, setzten der Diessenhofer Winzer- und Kellermeister Fritz Orsinger und Urs Roesch, Neffe des berühmten Diessenhofer Künstlers Carl Roesch, im Jahr 1974 auf der Gailinger Ritterhalde wieder Reben. Schon damals mussten sie bürokratische Hürden überwinden. Die Genehmigung erhielten sie mit der Auflage, dass sie den Rebberg terrassierten. Zudem brauchte es den offiziellen Segen, um den Rebensaft von ennet dem Rhein als Schweizer Wein vermarkten zu dürfen. Und es waren die Namensrechte der Stadt Diessenhofen und für deren Wappen nötig für die Etikette.

Trauben für bis zu 7000 Liter Wein pro Jahr

Das ehemalige Kloster St. Katharinental besass über Jahrhunderte beträchtliche Rebflächen auf der gegenüberliegenden Rheinseite. (Bild: Thomas Güntert)

Als Orsinger pensioniert wurde, verpachtete er die anderthalb Hektaren grosse Reblage am Ritterberg zuerst an das Diessenhofer Weingut Horber und im Jahr 2013 an das Winzerpaar Marlies Keller und Beat Schindler. Urs Roesch verstarb im Jahr 2017, Fritz Orsinger zwei Jahre später. Marlies Keller und Beat Schindler produzieren jährlich Trauben für 5000 bis 7000 Liter Wein, den sie in der Weinkellerei Paul Gasser in Ellikon an der Thur ausbauen lassen. Bei der Einfuhr in die Schweiz müssen die Trauben über einer Freimenge von vier Tonnen allerdings verzollt werden. Keller/Schindler vermarkten das ganze Weinsortiment im Gewölbekeller beim Schaffhauser Schwabentor. Ihre ersten Diessenhofer Stadt- und Bürgerweine wurden vor sechs Jahren mit einem zweitägigen Herbstfest mit der Weinsegnung durch den katholischen Pfarrer Werner Läuchli gefeiert. Mit dabei waren der damalige Nationalrat und SVP-Präsident Toni Brunner, die Bodensee-Weinprinzessin Isabel Schley sowie die ehemaligen Diessenhofer und Gailinger Gemeindeoberhäupter Walter Sommer und Heinz Brennenstuhl.

Vorne Diessenhofen, im Hintergrund am anderen Rheinufer ein Teil des Schloss-Rheinburg-Rebbergs. (Bild: Reto Martin)

Zum Glück findet heuer keine Budgetgemeinde statt

Die beiden Weine erfreuen sich mittlerweile so grosser Nachfrage, dass sie bis Ende des Jahres wohl ausverkauft sind. «Normalerweise gibt es nach der Diessenhofer Budgetgemeinde im Herbst noch Stadt- und Bürgerwy zum Apéro, doch der Anlass ist in diesem Jahr bereits abgesagt», bedauert Marlies Keller.

Bei der Lancierung des ersten Diessenhofer Bürgerweins gab es vor sechs Jahren ein Weinfest. Mit dabei waren der damalige SVP-Nationalrat Toni Brunner (Mitte) und die Bodensee-Weinprinzessin Isabel Schley. (Bild: Thomas Güntert)

Bereits im 9.Jahrhundert wird der am Hochrhein weitverbreitete Weinbau urkundlich erwähnt und in Gailingen seit dem Jahr 1273 dokumentiert. Die Setzi war eine vier Kilometer lange Rheinhalde von Dörflingen bis nach Gailingen, die bis 1854 über 700 Jahre zur Stadt Diessenhofen gehörte. Die Flächengrösse wurde mit rund 140 Jucharten überliefert. Eine Juchart entsprach einer Fläche, die an einem Tag bewirtschaftet werden konnte. Je hügeliger und steiler das Land, umso kleiner war die Juchart. Im Ackerbau betrug sie bis zu 36 Aren, im Rebbau aber lediglich zwischen drei und vier Aren.

Die Diessenhofer Stadtgrenze verlief oberhalb des Rebbergs auf dem Grat und reichte bis zur Gailinger Friedhofsmauer. Über Jahrhunderte besass das ehemalige Kloster St.Katharinental beträchtliche Rebflächen auf der rechtsrheinischen Seite, und grosse Teilflächen gehörten Stadtbürgern aus Diessenhofen. Nachdem Napoleon durch Europa gezogen war, verlegten die Schweizerische Eidgenossenschaft und das Grossherzogtum Baden im Jahr 1854 die Landesgrenze in die Mitte des Rheins. Viele Diessenhofer Bürger besassen plötzlich Rebberge und Gemüsegärten in Deutschland.

Blick durch die Rheinburg-Reben. (Bild: Reto Martin)

Reben wurden im Ersten Weltkrieg verwüstet

Die heutige Lage Schloss Rheinburg wurde von St.Katharinental bewirtschaftet. Nach der Aufhebung des Klosters im Jahr 1869 verschwanden auch die Rebberge. Die aus Amerika eingeschleppte Reblaus richtete in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts in Europas Rebbergen immense Schäden an. Nachdem im Ersten Weltkrieg die Reben nochmals verwüstet wurden, kam der Weinbau in Gailingen fast zum Erliegen.

Die beiden guten Diessenhofer Tropfen. (Bild: PD)

Das Land ennet des Rheins war für einige Schweizer Grundbesitzer nicht mehr interessant, und sie verkauften es für ein paar Mark an einen deutschen Landmann. Im Jahr 1976 hatten Elke und Otmar Gross die westlich von Gailingen gelegene Villa Rheinburg von Eleonore von Opel, einer Enkelin des Automobilwerkgründers, gekauft und die Lage Schloss Rheinburg mit neuen Rebsorten bestockt. Die ehemalige Klostertrotte aus dem Jahr 1607 liessen die neuen Besitzer zu einem gelungenen Konzert- und Versammlungsraum umgebaut.

Seit diesem Jahr bewirtschaftet das junge und erfolgreiche Weingut LCK aus der deutschen Klettgaugemeinde Erzingen den rund zehn Hektaren grossen Rebberg. Der Winzer Lorenz Keller will die Toplage zusammen mit Julian Moser optimieren, der auf der Insel Reichenau zusätzlich einen Start-up-Bioweinbau­betrieb führt.