Ein schöner Batzen für gutes Theater in Frauenfeld Die Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld erhält für die diesjährige Programmation 50'000 Franken aus dem Lotteriefonds. 13.03.2020, 15.58 Uhr

Das Team der Theaterwerkstatt: Joe Fenner, Rahel Wohlgensinger, Giuseppe Spina, Judith Zwick und Simon Engeli. Bild: Donato Caspari

(red) Der Thurgauer Regierungsrat hat der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld für die Programmation im Jahr 2020 einen Beitrag von 50'000 Franken aus dem Lotteriefonds gewährt. Das Haus besteht nun seit sieben Jahren. Die Theaterwerkstatt Gleis 5 führt in der ehemaligen Lokremise am Bahnhof ein Haus für zeitgenössisches Theater. Das 1855 erbaute Gebäude wurde wenige Jahre später aufgrund einer Bahnhofserweiterung verschoben – dorthin, wo es heute noch steht.