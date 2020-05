Ein Schloss, gebaut auf Fels: Der Werdegang eines Mitbegründer der Akazia-Loge und die Entwicklung des Thurgauer Scherbenhofs Im Scherbenhof zu Weinfelden wohnte Akazia-Mitbegründer Johann Joachim Reinhart. Dieser amtete erst als Regierungsrat im damals Kleinen Rat des Kantons Thurgau und trat er die Stelle des Oberamtmannes im Bezirk Weinfelden an. Reinhart liess den Scherbenhof mit klassizistischen Elementen vergrössern und verschönern. Franz X. Isenring 23.05.2020, 11.30 Uhr

Wie der Scherbenhof im Laufe der Jahrhunderte immer wieder sein Gesicht veränderte und seine Besitzer wechselte, so unterschiedlich war auch sein Name. Mal nannte man den historischen Gutshof den Bögenstein, dann Ruggengut oder Weinburg. Aufgrund seiner exponierten Lage wurde er schlicht auch als Schloss bezeichnet. Der Scherbenhof war aber nicht nur Gutsbetrieb, sondern auch Lazarett für die kranken und verwundeten Soldaten der Bourbakiarmee, Wirtshaus, Soldatenstube oder Arztpraxis.

Unter den zahlreichen Besitzern des Scherbenhofes ist auch der Thurgauische Staatsanwalt Eduard Häberlin zu erwähnen, der Onkel des spätereren Bundesrates Heinrich Häberlin. Dieser soll auf dem Scherbenhof bei seinem Onkel die Ferien verbracht haben und zum Jäten des Scherbenhofgartens beauftragt worden sein. Der Thurgauer Historiker Johann Adam Pupikofer (1797 bis 1882) beschrieb den Weinfelder Scherbenhof als «ein schönes auf einem mittagwärts steil abfallenden Felsen gebautes Schloss neben der paritätischen Kirche und von derselben nur durch eine kleine Schlucht getrennt». Er erwähnte noch «die über demselben Bergabhang hinauf ausdehnenden trefflichen Weingärten».

Namensgeber ist der Quartierleutnant Jakob Scherb

Den heutigen Namen erhielt der Scherbenhof im 17. Jahrhundert von einem seiner damaligen Besitzer und Quartierleutnant Jakob Scherb. Dieser bewirtschaftete den Gutshof mehr als 30 Jahre lang und erweiterte ihn mit neuen und repräsentativeren Gebäuden. So soll er vor allem um 1657 herum ein «köstliches Haus» erstellt haben.

Nach Scherbs Tod gelangte das Gut für gerade einmal drei Jahre an einen Landschreiber aus Zürich, bis 1665 die Stadt St.Gallen den Scherbenhof übernahm und ihn während beinahe 150 Jahren bewirtschaftete. Der St.Galler Obervogt in Bürglen setzte im Scherbenhof seinen Verwalter ein.

In dieser Zeit umfasste der Gutshof die um einen Hof gruppierten Gebäude als Wohnhaus, Scheune, Trotte und weiteren Ökonomiegebäuden sowie etwa fünfeinhalb Hektaren Reben, 8 Hektaren Wiesen, 1,5 Hektaren Wiesen, 1,5 Hektaren Ackerland und knapp 2 Hektaren Wald. 1813 erwarb Paul Reinhart, bekannt durch seine Führungsrolle als Präsident des Thurgauischen Befreiungskomitees, den Scherbenhof als Ruhesitz für sich und seine Familie. Sein Sohn Johann Joachim (1780 bis 1829) übersiedelte in dieser Zeit von Frauenfeld nach Weinfelden und nahm im Scherbenhof Wohnsitz.

Johann Joachim Reinhart amtete erst als Regierungsrat im damals Kleinen Rat des Kantons Thurgau, einem Gremium mit neun Mitgliedern, welches nicht nur regierte, sondern zusammen mit wenigen Angestellten auch die gesamte Kantonsverwaltung bildete. Später trat Joachim Reinhart als Nachfolger des verstorbenen Johann Ulrich Kesselring die Stelle des Oberamtmannes im Bezirk Weinfelden an.

Reinhart liess den Scherbenhof – so wie wir ihn heute kennen – mit klassizistischen Elementen, das heisst mit Säulengang samt Turm und Portikus vergrössern und verschönern.

Die Loge besteht heute noch

Im Jahre 1818 bestand die Absicht, in Winterthur eine Freimauerloge zu gründen. Einer ersten Versammlung wohnten die beiden Thurgauer Regierungsräte Johannes Morell und Johann Joachim Reinhart bei. Morell wurde 1815 in die Loge «Modestia cum Libertate» in Zürich aufgenommen und Reinhart in die Loge «Zur Hoffnung» in Bern.

Zwei Jahre später, am 8. Juli 1820 versammelten sich die Bundesbrüder aus Winterthur und dem Thurgau im Scherbenhof bei Johann Joachim Reinhart, der sich nachdrücklich für die Gründung einer selbstständigen Loge aussprach. Sie erhielt den Namen Akazie und besteht heute noch in Winterthur. So gehörte Joachim Reinhart, der auch Zeremonienmeister der Loge war, zu den Gründern dieser Loge.

Der Autor ist Archivar der Bürgergemeinde Weinfelden.