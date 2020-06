Ein Schaufenster für den Thurgau: Stadt Frauenfeld bewirbt sich mit der Umnutzung der Stadtkaserne für 40 Millionen beim TKB-Ideenwettbewerb Die Frauenfelder Stadtkaserne soll als «Markt Thurgau» zu einem Begegnungsort werden. Die Stadt rechnet mit Kosten von 72 Millionen Franken für die Umnutzung. Ein grosser Beitrag der TKB-Millionen soll dies möglich machen. Mathias Frei 29.06.2020, 12.10 Uhr

Eine Visualisierung von Matthias Gnehm: Blick in den «Markt Thurgau». (Bild: Matthias Gnehm)

Mit der Stadtkaserne im Hintergrund: Nina Stieger, Leiterin Schlüsselprojekte, Stadtrat Andreas Elliker, Stettfurts Gemeindepräsident Markus Bürgi, Stadtpräsident Anders Stokholm und Stadtbaumeister Christof Helbling. (Bild: Mathias Frei)

Der Bund will das Areal der Stadtkaserne ab 2023 der Stadt Frauenfeld im Baurecht abgeben. Was in Zukunft auf dem 1,4 Hektaren grossen Areal passieren soll, darüber hat die Stadt am Montagvormittag informiert. Stadtpräsident Anders Stokholm hielt fest, dass das Areal der Thurgauer Wirtschaft und Bevölkerung zur Verfügung stehen soll. Er sprach von einem Begegnungsort mit Ausstrahlung über die Kantonsgrenzen hinaus. Stadtrat Andreas Elliker verwies darauf, dass die Stadtkaserne so zum Tor zum Thurgau werde.

Das Logo des Projekts. (Bild: PD)

Eine Visualisierung von Matthias Gnehm: «Markt Thurgau» von oben. (Bild: Matthias Gnehm)

Auf dem Gebiet, das sich im Perimeter des Stadtentwicklungsprojekts Murgbogen befindet, ist der «Markt Thurgau» geplant. Das bedeutet, dass im Erdgeschoss öffentliche Nutzungen vorgesehen sind, sei dies im Bereich von Gastronomie, Kultur, Bildung oder eben auch im Bereich von Verkaufsläden mit Thurgauer Produkten. In den oberen Geschossen sollen Start-Ups und eine Kreativwirtschaft präsent sein: der «Markt Thurgau der Ideen». Der Fokus liegt auf nachhaltigen Aktivitäten in den Bereichen Ökologie, Gesundheit, neue Arbeitsformen und Vernetzung. «Alles, was Innovation ermöglicht», wie Nina Stieger, Leiterin Schlüsselprojekte Amt für Hochbau und Stadtplanung, erklärte.

Wie Stadtbaumeister Christof Helbling ausführte, liegt der aktuelle Marktwert der Stadtkaserne bei gerade einmal 1,3 Millionen Franken. Demgegenüber sei mit Sanierungskosten von 72 Millionen zu rechnen. Aus diesem Grund bewirbt sich die Stadt beim TKB-Ideenwettbewerb aus dem Erlös der Partizipationsscheine für einen Beitrag über 40 Millionen Franken. Es gebe keinen Plan B, sagte Helbling. Wenn die 40 Millionen nicht fliessen würden, sei eine öffentliche Nutzung im geplanten Rahmen nicht realisierbar.

Laut Stokholm stellt das Projekt eine grosse Chance dar für den ganzen Kanton. Zudem entspreche es auch genau den Kriterien des TK-Ideenwettbewerbs, der sich nur an Projekte richtet, die nicht im Zusammenhang stehen mit einer Aufgabe der öffentlichen Hand. An der Pressekonferenz im Casino war auch Stettfurts Gemeindepräsident Markus Bürgi anwesend. Er zeigte sich überzeugt, dass der «Markt Thurgau» nicht nur für kleinere Gemeinden Chancen bieten, sondern auch den ganzen Kanton in der Aussenwahrnehmung in ein positives Licht rückt.