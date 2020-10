Ein Neubau soll es sein: Das ist das Siegerprojekt für die neue Münchwiler Mehrzweckhalle Oberhofen Der Sieger im Projektwettbewerb heisst «Chäferfäscht». Er stammt aus der Feder eines Architekturbüros, mit dem die Schule derzeit bereits einen Neubau realisiert. Für die neue Mehrzweckhalle Oberhofen ist der Denkmalschutz nun die nächste Hürde. Roman Scherrer 27.10.2020, 16.50 Uhr

Die Visualisierung zeigt, wie die neue Mehrzweckhalle Oberhofen aussehen könnte. Bild: PD / Nightnurse Images GmbH

Für Lukas Weinhappl ist es ein «glücklicher Zufall». Der Münchwiler Schulpräsident meint damit das Siegerprojekt im Wettbewerb für eine neue Mehrzweckhalle Oberhofen. Zufall, weil das Preisgericht von 39 eingereichten Projekten das «Chäferfäscht» ausgewählt hat, das von der Allemann Bauer Eigenmann Architekten AG aus Zürich und der Arboner PR Landschaftsarchitektur GmbH stammt. Jenem Planungsteam also, aus dessen Feder bereits das sich derzeit in Bau befindende neue Schulhaus in Oberhofen stammt.