Frauenfeld Frauenfelder Konfirmanden setzen ein leuchtendes Mahnmal gegen die Armut Die Evangelische Kirchgemeinde Frauenfeld beteiligte sich erstmals an der nationalen Aktion «Eine Million Sterne» der Caritas. Claudia Koch 13.12.2020, 18.02 Uhr

Frauenfelder Konfirmandinnen und Konfirmanden zünden im Rahmen der Aktion «Eine Million Sterne» Kerzen an. (Bild: Andrea Stalder)

Der Wind war Dauergast am Samstagabend, als Pfarrer Samuel Kienast mit neun Konfirmandinnen und Konfirmanden von Kurzdorf und Ergaten-Talbach die Aktion startete. Kalt und böig fegte es über den Platz vor dem Schlossbergzentrum und löschte fortwährend die angezündeten Teelichter aus. Kurzerhand zügelte man hinter eine Hausmauer.

Nun hiess es, die Passanten abzufangen, damit diese ein Licht anzündeten, als Zeichen der Solidarität mit Armutsbetroffenen in der Schweiz. Im Laufschritt schwärmten die Jugendlichen aus. «Wir haben im Unterricht extra geübt, wie wir die Menschen für die Aktion gewinnen können», sagte Pfarrer Kienast. Die Frage «Haben Sie kurz Zeit?» schien gemäss Kienast nicht gut anzukommen. «Viele Schweizer haben offenbar keine Zeit», stellten er und die Jugendlichen ernüchtert fest. Die Frage, ob man eine Kerze anzünden wolle, um an die Menschen in Armut zu denken, kam hingegen besser an.

Berti Leemann aus Frauenfeld war eine der ersten, die sich an der Aktion beteiligte und das Teelicht platzierte. «Ich ging davon aus, dass man die Kerze kaufen und somit gleich spenden kann», erklärte sie. Von der Aktion hat sie via Kirchenboten erfahren. Auch weiteren Passanten ist das Kerzenmeer bekannt, das jeweils die katholische Kirchgemeinde während des traditionellen Weihnachtsmarktes organisiert hat. Doch dieses Jahr ist alles anders. Kein Weihnachtsmarkt, kein Kerzenmeer, da der Wind seinen unerwünschten Dienst tat. Neu hingegen ist, dass die evangelische Kirchgemeinde sich erstmals beteiligt, just am schweizweiten Aktionstag am 12. Dezember. Kienast sah schnell für nächstes Jahr Verbesserungspo­tenzial: höhere Teelichtgläser und ein Ort, an dem mehr Passanten vorbeikommen. Denn diese mussten regelrecht abgefangen und überzeugt werden, um eine Kerze anzuzünden.

Tatsächlich standen einige dann sogar Schlange, um einen Zacken des Sterns zu vervollständigen. Ob man etwas spenden könne, lautete eine häufige Frage. Deshalb eröffnete Kienast kurzerhand ein Kässeli und informierte die Jugendlichen, die sich weiterhin grüppchenweise auf Personensuche machten. Langsam nahm der Stern dann doch Form an, unterstützt auch von Eltern, die vorbeigekommen waren. Eine Passantin lobte den Einsatz der Konfirmanden, sich für Armutsbetroffene einzusetzen. Kienast sagte dazu: «Wir haben im Unterricht mit einem Budgetrechner ausfindig gemacht, was von den 2290 Franken übrig bleibt, die eine armutsbetroffene Einzelperson maximal pro Monat zur Verfügung hat. Die Jugendliche mussten so budgetieren, dass es reicht. Eine knifflige Aufgabe.»

Hinweis

Am 19. Dezember findet die Aktion von 16 bis 20 Uhr an der Zürcherstrasse 162 bei der katholischen Kirchgemeinde St.Anna statt.