Ein Leben für die Mode: Die Inhaberin von Mode Maier in Müllheim hat 30 Jahre lang Lernende ausgebildet «Auf meine Zeit als Ausbilderin bin ich stolz», sagt Mägi Meier. Die Modefachfrau hat Jahre lang Lernende ausgebildet. Nun will sich die 65-Jährige ganz ihrem Geschäft in Müllheim widmen. Manuela Olgiati 20.08.2020, 11.30 Uhr

«Auf meine Zeit als Ausbildnerin bin ich stolz», sagt Mägi Maier, Inhaberin von Mode Maier. Bild: Reto Martin

«Mit Mode umschreibe ich den Ausdruck des vorherrschenden Zeitgeschmacks einer Gesellschaft», sagt Mägi Maier. Dies könne eine Bekleidungsweise, die Lebensgestaltung oder die Denkweise sein. Die Inhaberin von Mode Maier in Müllheim sagt:

«Die jeweilige Stimmung des Menschen bestimmt die Wahl der Kleidung.»

Mode ist Trends und Marken unterworfen. Eine tägliche Herausforderung für Mägi Maier und ihr Team. In rund 30 Jahren Geschäftstätigkeit hat sie 18 Lernende ausgebildet. Als Prüfungsexpertin beurteilte sie 23 Jahre lang Lernende, davon war sie 17 Jahre Chefexpertin Textil im Kanton Thurgau. Zudem war sie vier Jahre lang in der Berufsbildungskommission von Textilschweiz tätig.

Nun sei es an der Zeit, Ämter abzugeben. «Und ein bisschen mehr Freizeit einzuschieben», sagt Maier. Auf ihre Zeit als Ausbildnerin sei sie stolz. Vor kurzem hat die letzte Lernende ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Es geht ihr um die Auswahl in der Region

Die Verantwortung für die Ausbildung junger Menschen abzugeben, ist das eine. Ans Aufhören denkt Mägi Maier aber noch lange nicht. Im Gegenteil: «Das mittlerweile bekannte und beliebte Geschäft muss für die Kunden bestehen bleiben», sagt sie. Schliesslich gehe es um die Auswahl in der Region und auch darum, Arbeitsplätze zu erhalten. Dafür brauche es immer Ideen.

Auf der 525 Quadratmeter grossen Ladenfläche organisiert sie regelmässig Modeschauen. Diese seien beliebt. Die erste Modeschau war 1990 in Pfyn. Ein Hairstylist und eine Tanzgruppe traten noch auf. Dreihundert Gäste kamen in die aufwendig dekorierte Halle. Mit der Young Style Boutique war Maier damals ins abgelegene VSP-Areal in Pfyn gezügelt.

Vom Secondhandladen zur eigenen Boutique

Zwei Jahre zuvor war sie an der Poststrasse in einer kleinen Secondhandboutique angestellt. Nach deren Schliessung eröffnete sie in Eigenregie die kleine Boutique. Maier hatte zwar von Beginn an den Riecher für die richtige Ware. Auch heute macht sie den Einkauf der neuen Kollektionen selber.

Doch damals als geschiedene Frau mit zwei Kindern reichte das Einkommen, das die Boutique zu Beginn abwarf, nicht aus. Maier nahm einen Halbtagsjob in der Administration eines Architekturbüro an. Bis die Young Style Boutique, auf 100 Quadratmetern Ladenfläche zum Laufen kam, dauerte es Monate. Nach einem Jahr lief es so gut, dass Maier sich ganz der Mode widmen konnte.

Doch was im VSP-Areal begann, lief nicht wie gewünscht mit den dort ansässigen Firmen. Anstatt zu einem Einkaufszentrum kam es zum Konkurs und Verkauf des Areals. Auch dem Büromöbel Shop, der Maiers Lebenspartner gehörte, drohte die Schliessung.

Maier handelte rasch und gründete ihr zweites Standbein zur Modebranche, den Büromöbel Shop Maier. Dieser wird seit 20 Jahren als AG von Söhnen, Andreas und David Maier geführt. 1998 folgte der Umzug der beiden Firmen nach Müllheim ins Zentrum Thurfels.

Flower-Power-Look hat sie begeistert

Ein halbes Leben lang hat Maier jeden Modetrend mitgetragen. «Mir gefallen junge Styles», sagt sie. Die Lehre im Modehaus Femina in Kreuzlingen habe sie geprägt. Der Flower-Power-Look der damaligen Hippiezeit begeisterte die modebewusste Frau.

Nach dem Diplomabschluss als Verkäuferin bildete sie sich als Detailhandelsangestellte weiter. Begleitend zur schulischen Ausbildung war ein führender Job obligatorisch. Maier sagt:

«So wurde ich zur Assistentin der Chefin befördert und bildete schon damals Lehrtöchter aus.»