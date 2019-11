Ein Hardliner mit Potenzial:

Die Konkurrenz lobt den Thurgauer SVP-Regierungsratskandidaten

Politische Gegner trauen es SVP-Regierungsratskandidat Urs Martin zu, sich in die Kollegialbehörde zu integrieren. Thomas Wunderlin

Urs Martin spricht zu den Delegierten der SVP Thurgau. (Bild: Reto Martin)

Urs Martin, der Regierungsratskandidat der SVP, erhält viel Zuspruch von der politischen Konkurrenz. Insbesondere Robert Meyer und Kurt Egger, die Kantonalpräsidenten der Grünliberalen und Grünen, beurteilen den 40-jährigen HSG-Absolventen überraschend positiv.

Beide können sich ohne taktische Rücksicht äussern, da ihre Parteien nicht in die Regierungskoalition eingebunden sind. Die SVP-Delegierten haben Martin am Donnerstag mit einem knappen Vorsprung vor dem Sirnacher Schulpräsidenten Urs Schrepfer nominiert.



Martin sei 2008 gleichzeitig wie er in den Grossen Rat gewählt worden, erinnert sich Meyer, der seine Stellungnahme als persönliche Meinung deklariert. «Urs Martin und Hermann Lei waren die jungen Wilden.» Beide hätten sich aber weiterentwickelt. Martins Ansichten seien «sicher anders als wir sie haben», sagt der GLP-Präsident. Anfangs habe sich Martin als SVP-Hardliner gebärdet, habe sich aber in die SVP-Grossratsfraktion eingefügt.



Robert Meyer, Präsident der Thurgauer Grünliberalen. (Bild: Reto Martin)

Besser kennengelernt habe er Martin in der Justizkommission, die seit Mai 2019 von Martin präsidiert wird. «Er ist kommunikativ und kollegial», sagt Meyer. «Ich habe das Gefühl erhalten, er könne auch andere Meinungen akzeptieren.» Anfangs werde es nicht einfach sein, Martin in die Kollegialbehörde zu integrieren. Er habe aber die Fähigkeiten, sich als Regierungsrat zu bewähren.



GLP-Kandidatur für den Regierungsrat ist ungewiss



Meyer hatte im Sommer angekündigt, die GLP werde sich an den Gesamterneuerungswahlen des Thurgauer Regierungsrats vom 15. März 2020 beteiligen. «Wir sagten, wir wollen dem Wähler eine Wahl bieten; wir möchten niemanden angreifen.» Doch bezüglich einer Kandidatur befindet sich die GLP laut Meyer «im Moment in einem Engpass».

Der Präsident der Grossratsfraktion, Ueli Fisch, sei zwar bei den Regierungsratswahlen 2016 nur als Überzähliger ausgeschieden. Ein Dämpfer waren aber laut Meyer die Ständeratswahlen; da wurde Fisch unter den nichtgewählten Kandidaten nur Dritter.



Kurt Egger, der am 2. Dezember sein Nationalratsmandat antritt, bleibt sicher bis nach den Thurgauer Regierungs- und Grossratswahlen Kantonalpräsident der Grünen. Er spricht von einer «starken Kandidatur» und bezeichnet Urs Martin als «fähig, kompetent und zielstrebig». Kurt Egger sagt:

«Ich finde es positiv, dass die SVP jemanden bringt, der tatsächlich ihre Linie vertritt.»

Im Grossen Rat gebe er sich korrekt. Politisch fahre Martin «relativ streng auf SVP-Linie». Er sei «klar rechtsbürgerlich». So stehe er bei Ausländerfragen auf der rechten Seite. Für Egger stellt sich deshalb die Frage, wie konsensfähig Martin ist: «Er ist nicht einfach eingemittet.» Häufig würden ja «weiche SVP-ler» in Exekutivämter gewählt; Martin gehört laut Egger nicht in diese Kategorie. Da Martin sehr intelligent sei, traut es ihm Egger zu, «sich in der Kollegialbehörde zurechtzufinden und sich einbinden zu lassen».

Kurt Egger, Präsident der Thurgauer Grünen. (Bild: Donato Caspari)

Da Martin klar auf SVP-Linie stehe, seien die Fronten klar, «wenn wir jemanden bringen», fügt Egger an und bestätigt, dass die Thurgauer Grünen bei den Regierungsratswahlen mitmischen wollen.



FDP-Präsident sieht den SVP-Kandidaten ähnlich



Die FDP, wie auch die CVP und die SP, hält einen der fünf Thurgauer Regierungsratssitze; die SVP hat zwei Sitze. Diese Verteilung wird gegenseitig respektiert. FDP-Präsident David H. Bon äussert sich jedoch ähnlich wie Meyer und Egger.

Urs Martin sei ein «profilierter Parlamentarier mit grosser Sachkenntnis», schreibt Bon in einer persönlichen Stellungnahme. Er könne «kritisch hinterfragen und erfolgreich Projekte zu Fall bringen». Die Frage sei nun, «ob er sich neu definieren, Projekte entwickeln und dafür Mehrheiten gewinnen» könne.

David H. Bon, Präsident der FDP Thurgau. (Bild: Donato Caspari)

Es gelte auch, das «Vertrauen von Betrieben und Verwaltung» zu gewinnen, denen er kritisch gegenüber stehe. Ein Regierungsrat müsse die Zukunft des Kantons gestalten und nicht bloss verhindern wollen. Da Martin Erfolg haben wolle und «ein intelligenter Mann» sei, traut ihm Bon zu, dass er sich «vom polarisierenden Parlamentarier zum konsensorientierten Exekutivpolitiker» entwickeln werde.



Nina Schläfli, Präsidentin der SP Thurgau. (Bild: Donato Caspari)

SP-Präsidentin Nina Schläfli hält sich hingegen zurück. «Die Wahl eines neuen Regierungsrates oder einer neuen Regierungsrätin ist ein demokratischer Prozess», teilt Schläfli per Mail mit. «Die Nomination von Urs Martin durch die Basis der SVP nehme ich zur Kenntnis, die Wahl hat im März aber die Thurgauer Bevölkerung.»