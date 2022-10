Thurgau schickt Biodiversitätsstrategie in die Vernehmlassung

Thurgau «Ein guter Tag für den Thurgau»: Kanton schickt Biodiversitätsstrategie in die Vernehmlassung Dem Artensterben soll Einhalt geboten werden. Bis ins Jahr 2028 werden im Kanton Thurgau 25 Biodiversitätsmassnahmen für 44 Millionen Franken umgesetzt. Christof Lampart 08.10.2022, 04.10 Uhr

Regierungsrat Dominik Diezi präsentierte den Massnahmenplan zur Biodiversitätsstrategie. Arthur Gamsa

Am Montag stimmte der Grosse Rat einer Änderung des Natur- und Heimatschutzgesetzes zu und setzte so die Volksinitiative Biodiversität Thurgau um. Damit beauftragte er den Regierungsrat, eine Strategie zur Förderung der Biodiversität festzulegen und mit einem Massnahmenplan umzusetzen. Dies hatte sich der Regierungsrat auch mit den Regierungsrichtlinien 2020–2024 zum Ziel gesetzt. Der Entwurf der Strategie und des Massnahmenplans liegen deshalb bereits vor. Sie wurden in den vergangenen Monaten breit abgestützt erarbeitet, sodass Regierungsrat Dominik Diezi bei der Vorstellung am Freitag im naturnahen Innenhof des Schulhauses Remisberg in Kreuzlingen zufrieden festhalten konnte: