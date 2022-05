Frauenfeld startet in die 16.Winzerapéro-Saison

Ein Glas Wein an einem sonnigen Samstag: Dieses Wochenende ging in Frauenfeld der erste Winzerapéro der Saison über die Bühne

Heuer findet die Winzerapéro-Reihe zum sechzehnten Mal statt. Immer am Samstag lassen lokale Winzer das interessierte Publikum in der Freie-Strasse ihre Weine probieren. Dazu gibt es auch etwas zu Essen. Am Samstag war Saisonauftakt mit der Landi Thurland.