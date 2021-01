Frauenfeld Ein Fitnessgerät zum Abschied: Alterszentrum Stadtgarten erhält neuen Präsidenten Die Bürgergemeinde hat Andreas Helbling als Präsident der Betriebskommission des Alterszentrums Stadtgarten verabschiedet. 17.01.2021, 17.30 Uhr

Zentrumsleiter Hansjörg Strasser, Bernhard Grill (Leitung Hotellerie), Saskia Klotz (Leitung Pflege), der abgetretene Betriebskommissionspräsident Andreas Helbling (hinten), dessen Nachfolger Philipp Hofmann und Bürgerpräsident Titus Moser. Bild: PD

Andreas Helbling übernahm im Juni 2008 das Präsidium der Betriebskommission des Alterszentrums Stadtgarten in Frauenfeld von seinem Vorgänger Eugen Haag. Mit grossem persönlichen Engagement hat er den Stadtgarten während vieler Jahre geprägt und weiterentwickelt, wie die Bürgergemeinde in ihrer Würdigung von Helbling schreibt.

Nebst seinen profunden wirtschaftlichen Kenntnissen, die dazu beigetragen hätten, dass der Stadtgarten finanziell auf soliden Beinen steht, lagen ihm vor allem die Menschen am Herzen. Es sei ihm ein Anliegen gewesen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in der Frauenfelder Institution einen Raum zum Leben finden und sich wohlfühlen. Auch die Mitarbeitenden, die sich täglich mit grossem Einsatz für die Betreuung und Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner einsetzen, waren Helbling sehr wichtig, heisst es weiter. Dies habe er an Anlässen und Veranstaltungen mit seiner persönlichen Präsenz immer wieder zum Ausdruck gebracht.

Übergang vom Altersheim zum modernen Zentrum

Andreas Helbling war mitverantwortlich für den Übergang vom Altersheim zum modernen Zentrum für Pflege und Betreuung. Die Entwicklung der Neuorganisation, des Stadtgarten-­Logos, der Gartenanlage und des Aufbaus des Bewegungsparks war ihm ebenso wichtig wie die vielen Veranstaltungen und Konzerte mit verschiedenen Künstlern.

Einen laut Bürgergemeindepräsident Titus Moser besonderen Effort leistete Helbling schliesslich im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau und der Renovation des Altbaus zwischen 2014 und 2017. Damit setzte Helbling einen nachhaltigen Meilenstein nicht nur für ein modernes Alterszentrum mit dem aktuellen Betreuungs- und Pflegeangebot, sondern auch als attraktiven Arbeits- und Ausbildungsbetrieb in Frauenfeld.

Es sei Tradition, dass die Präsidenten der Betriebskommission für ihr Wirken und als Zeichen der Anerkennung dem Stadtgarten mit den Mitteln der Bürgergemeinde ein dauer­haftes Andenken wünschen ­dürfen. Andreas Helbling hat ein Sportgerät zur Erweiterung des Bewegungsparks ausgewählt. Der Verwaltungsrat der Bürgergemeinde sowie der ­Stiftungsrat der Altersheimstiftung würden Helbling an dieser ­Stelle herzlichen Dank für sein langjähriges Engagement aussprechen, heisst es in der Mitteilung. (red)