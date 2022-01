Frauenfelder Weihnachtszirkus feierte an Silvester Dernière

Ein Feuerwerk in der Manege: Mit einem Galadiner feierte der Frauenfelder Weihnachtszirkus am Silvester Dernière

Nach über 30 Vorstellung war am Silvesterabend Schluss im Murg-Auen-Park. Der Frauenfelder Weihnachtszirkus ist Geschichte. Die Veranstalter vom Zirkus Stey ziehen eine positive Bilanz und wollen in einem Jahr wieder ihre Zelte in Frauenfeld aufstellen. Und der Besucherschaft gefiel es noch ein letztes Mal.