Kultur Ein erster musikalischer Höhepunkt im neuen Jahr: die Sirnacher Dreikönigskonzerte In Sirnach ging zweimal das 24. Dreikönigskonzert über die Bühne – bei Kerzenschein in der katholischen Kirche. Christoph Heer 08.01.2023, 15.20 Uhr

Kantor und Gesamtleiter Cornelius Bader spielt auf der Orgel. Bild: Christoph Heer

Es war angerichtet und bereit, wiederum viele hundert Zuhörer glücklich zu machen. Unter dem Motto «Stille Nacht? Jubelsang mit Hörner- und Orgelklang» empfingen die Profimusiker das Publikum in der mit viel Kerzenlicht erhellten Kirche St.Remigius.

Gesamtleiter und Kantor Cornelius Bader ist es erneut gelungen, einen musikalisch-gesanglichen Ohrenschmaus aufzuführen. Mit dem Vokalquartett, bestehend aus Franziska Maria Zimmerli, Susanne Andres, Sergej Aprischkin und Cornelius Bader, dazu Kumiko Jöhl Sekiguchi (Horn), Annette Cox (Horn) und Marianne Ehrbar (Kontrabass), fand das Gehörte auch in diesem Jahr schnell den Weg in die Herzen der Besucher.

Während Wochen, gar Monaten, beschäftigte sich Cornelius Bader mit der Aufgleisung und Organisation dieses 24. Dreikönigskonzertes. Gross war demnach auch bei ihm die Freude, als sich das Gotteshaus am Freitag- und am Samstagabend wunderbar gut gefüllt hatte. Im Vorfeld dazu meinte Bader, dass es mit Bestimmtheit wieder etwas ganz Besonderes fürs Ohr geben wird. Und er sollte recht behalten. Einer der mehreren Höhepunkte war sicherlich das innige «Stille Nacht» in Originalfassung, dabei tauchte das Publikum in eine tiefe Seligkeit. Und zur dritten Strophe des wohl beliebtesten Weihnachtsliedes der Welt gesellte sich ein Chor dazu, der augenscheinlich singen kann. Es war das Publikum, welches äusserst stimmig «Stille Nacht, Heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht…» mitgesungen hat.

Erst wenige Tage sind seit den Feierlichkeiten von Weihnachten und Neujahr vergangen. Höchste Zeit also, Körper, Geist und Seele etwas zu entspannen, und dafür war ein Besuch an diesem Konzert genau das Richtige.

Zwar meinte ein Besucher aus Sirnach, dass es schade gewesen sei, dauerte das Konzert nicht noch etwas länger. «Aber diese gut 75 Minuten waren extrem entspannend und erholsam; einmal mehr ein riesengrosses Kompliment an Cornelius Bader und alle weiteren Profimusiker.» Wiederum war der Eintritt kostenlos, für die Organisatoren bleibt so zu hoffen, dass es mit der Hutkollekte genug Einnahmen abwirft, damit im kommenden Jahr die Jubiläumsausgabe stattfinden kann. Dann heisst es zum 25. Mal Dreikönigskonzert in Sirnach, man darf gespannt sein, was sich Kantor Cornelius Bader dazu einfallen lassen wird.