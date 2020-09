Interview Ein Einzelner bekämpft den Ergänzungsbau zum Thurgauer Regierungsgebäude – Baudirektorin Carmen Haag kontert: «Es geht um Bürgernähe und Erreichbarkeit» Am 27. September stimmt der Kanton Thurgau über den 40-Millionen-Franken teuren Ergänzungsbau des Thurgauer Regierungsgebäudes ab. Nur alt EDU-Kantonsrat Wittwer engagiert sich gegen das Projekt der Thurgauer Regierung. CVP-Regierungsrätin Carmen Haag hält dagegen.

Thomas Wunderlin 11.09.2020, 05.00 Uhr

Regierungsrätin Haag gibt gern Auskunft zum Ergänzungsbau, wenn sie angefragt wird. Bild: Andrea Stalder

Daniel Wittwer, Abstimmungssieger von 2005. Bild: Andrea Stalder

In seiner politisch aktiven Zeit feierte Daniel Wittwer einen grossen Erfolg. 2005 verhinderte er fast im Alleingang den Bau eines Verwaltungsgebäude anstelle der Konvikturnhalle in Frauenfeld. Nun ist er überhaupt der einzige prominente Politiker, der sich gegen den 40-Millionen-Franken teuren Ergänzungsbau des Thurgauer Regierungsgebäudes wehrt, über den der Thurgau am 27. September abstimmt. Regierungsrätin Carmen Haag hält den Ergänzungsbau zum Regierungsgebäude für überzeugend und kontert die Kritik.